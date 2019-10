Дошли до самого кроя

Четвертый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia оказался несколько более арт-ориентированным, чем все предыдущие. И это точно пошло ему на пользу.

Сначала Линус Леонардссон из проекта Global Talents показал коллекцию See you in the fog. Уроженец Стокгольма, выпускник знаменитой Антверпенской академии, свою марку он основал в Лондоне — из всех этих стран, культур и школ получился отличный микс. Коллекция, собственно, о том, как тинейджеры не хотят вписываться во взрослый мир с его гендерными стереотипами, погубленной природой и прочими несправедливостями, сам же дизайнер считает, что попытался вписать современную рэйв-культуру в современное же представление о защите природы и старых ремесел.

И в самом деле: он сочетает техноматериалы и традиционные ремесленные техники, полностью нивелирует всевозможные гендерные границы в одежде, а все классические вещи перекраивает на новый лад.

Гольфы из гигантской сетки с длинной бахромой, леггинсы с психоделическими орнаментами, шорты с подкладными «бедрами», ткани в милый бабушкин цветочек и твиды, блестящий винил и простой хлопок, и все это фиолетовое, зеленое, розовое, голубое — такое яркое, что все модели выходят в темных очках, оправа которых словно слеплена из зеленых листьев.

Отличным начинанием оказалась коллаборация марки Mad Daisy Moscow с Третьяковской галереей. Бренд счел нужным выступить своей коллекцией в поддержку женщин с алопецией: потеря волос, болезнь, не вызывающая физических страданий, тем не менее очень травмирует психологически. Что же до коллаборации, то она состояла в том, что основным мотивом взят фрагмент живописного полотна Натальи Гончаровой «Пространство», хранящегося в Третьяковке.

К чести дизайнеров, надо сказать, что использован он очень деликатно и отлично вписан в одежду и даже макияж героинь — очень красиво, например, этот мотив воспроизведен на голове одной из моделей.

Причем, вопреки ожиданиям, организаторы явно не стремились показать коллекцию исключительно на женщинах с алопецией: были модели и с длинными волосами, и вообще всех возрастов и типажей. И это оказалось очень уместным, как и то, что никто не пытался давить на жалость и вызывать сочувствие. Скорее наоборот — все было показано живо, весело, абсолютно без лишнего пафоса: красивая, хорошо скроенная одежда из прекрасных тканей, мягкого струящегося шелка и плотного похожего на классический газар материала, из которого были сшиты красивейшие бомберы и пальто с пышными рукавами. Объемные рукава, временами напоминающие парашюты, видимо, должны были подчеркнуть связь с полотном Гончаровой, но это даже казалось не так уж важным — просто потому, что коллекция смотрелась очень гармоничной в объемах и пропорциях. Словом, все сложилось. А в подобного рода проектах это случается крайне редко.

Заслуженно любимый бренд Otocyon вместо традиционного показа сделал красивейший перформанс: модели в прекрасных одеждах всех нежнейших оттенков перламутра были помещены в такую же перламутровую сцену-капсулу, по которой плавно двигались, словно перетекали, под медитативную музыку. И вещи, как всегда, прекрасные, и перформанс красивый, но в порядке придирки можно заметить, что было не совсем понятно, зачем все это растянули на полчаса. Коллекция маленькая, и это ни в коем случае не в упрек, но показать ее можно за десять минут, и вовсе не обязательно при этом вводить всех в транс, таким образом придавая происходящему совершенно ненужной многозначительности.

Впереди – последний, пятый день Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а также Fashion Futurum, который по традиции пройдет в Музее Москвы и представит в один день больше двадцати коллекций начинающих дизайнеров.

Ольга Михайловская