Оппозиция встает против «Солнца»

Представители фракций КПРФ, «Справедливой России» (СР) и «Яблока» в Мосгордуме (МГД) объединятся против строительства самого большого в Европе колеса обозрения «Солнце Москвы» — его, напомним, планируется установить в южной части ВДНХ. В понедельник жители Останкинского района Москвы начинают круглосуточно дежурить у строительной площадки, чтобы не допустить возведения колеса: активисты намерены останавливать спецтехнику при въезде на площадку. Представитель фракции «Яблока» Максим Круглов сообщил “Ъ”, что три фракции готовят совместное обращение на имя мэра Москвы Сергея Собянина и намерены добиваться встречи с представителями мэрии, «которые игнорируют протесты жителей».

Жители ближайших окрестностей ВДНХ третий год выступают против строительства 136-метрового колеса обозрения «Сердце Москвы» по адресу: проспект Мира, 119, строение 498. Помимо аттракциона предполагается возвести там семиэтажный торговый центр (ТЦ), но ТЦ возражений жителей не вызывает. В воскресенье несколько сотен жителей Останкинского района собрались на митинг против строительства. Муниципальный депутат Сергей Цукасов призвал их «не дать стройке начаться», его поддержал организатор схода депутат Госдумы и глава столичного горкома КПРФ Валерий Рашкин. Собравшиеся решили нести круглосуточную вахту у места строительства колеса обозрения. Жители 2-й Останкинской улицы, где предполагается возвести «Сердце Москвы», с 2016 года выступают против аттракциона. Согласно петиции и письмам на имя мэра Москвы и президента РФ, «строительство колеса планируется в 30 м от ближайшего жилого дома», а это «влечет техногенные риски».

«В конце сентября мы узнали, что группа компаний "Регионы" получила разрешение на строительство, теперь остается только вставать на пути у спецтехники,— рассказал “Ъ” Сергей Цукасов.— В прошлую пятницу, 18 октября, в Мосгордуме прошел круглый стол на эту тему, но из представителей власти пришли только представители ВДНХ и МЧС». По словам господина Цукасова, в распоряжении инициативной группы «Нет колесу!» есть письмо из ГУ МЧС по Москве, в котором «сообщается об отсутствии в городе спецтехники для решения экстренных ситуаций на объектах высотой более 100 м». «Представитель МЧС на круглом столе в пятницу рассказал, что техника все же есть, правда, для ее подъезда нужны дороги шириной от 10 м. Но в наших дворах таких проездов нет»,— рассказал господин Цукасов.

Во время круглого стола в МГД руководитель департамента развития территории АО ВДНХ Мария Манохина сообщила, что строительство колеса обозрения — «частный инвестпроект, финансируемый ООО "Колесо-ВДНХ", входящим в группу "Регионы"», а строительство «запланировано не на территории самой выставки, а на примыкающем земельном участке площадью 3,5 га». «Этот участок принадлежит департаменту городского имущества и передан в аренду инвестору. Мы не имеем отношения к этому проекту»,— пояснила госпожа Манохина.

Руководитель регионального отделения «Справедливой России» в Москве, советник фракции в Госдуме Александр Романович подтвердил “Ъ”, что «Сердце Москвы» находится в зоне внимания партии с весны этого года, однако отметил, что «выносить его на обсуждение экспертного совета в МГД нужно после изучения документации и аналогичных прецедентов». Руководитель фракции СР в МГД Михаил Тимонов сообщил “Ъ”, что фракция вряд ли готова поддерживать постоянное дежурство около стройки. «Успех протеста будет зависеть от того, насколько сами жители и депутаты будут вовлечены в этот процесс»,— считает господин Тимонов. Выйти и лично останавливать спецтехнику застройщика готов депутат МГД от «Яблока» Максим Круглов, избранный по 14-му округу, где идет противостояние. Он рассказал “Ъ”, что его партия «активно поддерживает намерение граждан организовать круглосуточные дежурства». По словам господина Круглова, фракции «Яблока», СР и КПРФ намерены в ближайшие дни совместно обратиться к мэру Москвы.

В ГК «Регионы» на момент подготовки публикации ситуацию не прокомментировали. Ответ на запрос, направленный в группу компаний 11 октября, до сих пор не предоставлен.

Мария Старикова, Людмила Сергеева