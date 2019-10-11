Колесо преткновения

Жители и муниципальные депутаты Останкинского района Москвы в пятницу вышли на акцию протеста против строительства самого высокого в Европе колеса обозрения на ВДНХ. «В мире нет прецедентов строительства колеса обозрения вплотную к жилой застройке, а у нас решили провести такой эксперимент»,— объяснил причину недовольства муниципальный депутат Сергей Цукасов. В пресс-службе застройщика, ГК «Регионы» на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию не ответили. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, заявил, что намерен обсудить проблему в столичном парламенте.
В конце сентября столичные власти выдали разрешение на строительство колеса обозрения высотой почти 140 м в южной части ВДНХ. Это почти вдвое выше старого колеса обозрения, которое являлось подарком городу на 850-летие от прежнего руководства мэрии. Старый аттракцион располагался в северной части ВДНХ на значительном удалении от жилой застройки. Летом 2016 года колесо демонтировали: экспертиза выявила серьезные технические проблемы и невозможность дальнейшей эксплуатации.
Борьба местных жителей против строительства самого высокого в Европе колеса обозрения ведется несколько лет. Соответствующую петицию в интернете подписали 1,8 тыс. человек.
«Мы протестовали и остановили вырубку, никаких документов на нее не было,— рассказал корреспонденту “Ъ” муниципальный депутат Останкинского района Сергей Цукасов.— Наше недовольство связано с тем, что колесо обозрения будет в три раза выше рядом стоящего менее чем в 100 м 16-этажного дома. В мире нет прецедентов строительства колеса обозрения вплотную к жилой застройке, а у нас решили провести такой эксперимент». По словам господина Цукасова, жителям грозит стройка прямо под окнами с рытьем колоссальных фундаментов на почвах с плывунами и карстовыми пустотами, что известно из результатов более ранних экспертиз.
Ранее эта территория ВДНХ использовалась для хознужд. «Мы хотим, чтобы колесо было построено либо в другой точке ВДНХ, либо в другом районе Москвы в удалении от жилых домов. Местные жители хотят видеть из окна перелесок и спокойную территорию, а не круглогодичный праздник жизни»,— отметил депутат. Он уточнил, что протестующие намерены добиваться встречи с руководством города. Кроме того, 20 октября на территории района состоится «народный сход» местных жителей, посвященный сопротивлению стройке.
«Тем не менее ВДНХ внимательно следит за тем, что происходит по соседству. Представители выставки принимают участие во всех встречах рабочей группы по вопросам строительства колеса обозрения с участием жителей и активистов»,— уточнили в пресс-службе.
Напомним, строительством аттракциона занимается ООО «Колесо-ВДНХ», входящая в ГК «Регионы». Согласно проекту, к колесу обозрения будет примыкать многоуровневый торгово-развлекательный комплекс с ресторанами, кинотеатром, магазинами и пр. В 2016 году газета РБК опубликовала расследование Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока», которым на тот момент руководил Сергей Митрохин. В нем впервые прозвучало имя инвестора будущего колеса обозрения, а именно ГК «Регионы», владельцами которой являются сыновья депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Зелимхана Муцоева — Амиран и Алик Муцоевы, а также их дядя Амирхан Мори. Эта же группа компаний строит крупнейший в мире крытый парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. В пресс-службе ГК «Регионы» оперативно не ответили на запрос “Ъ”, касающийся протестов местных жителей.
Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил ”Ъ”, что знает о происходящем и поднимет этот вопрос на площадке столичного парламента. «По этому округу от "Яблока" избран Максим Круглов. Мы вместе контактируем с местными жителями и будем ставить вопрос о недопустимости этого мероприятия,— отметил господин Митрохин.— Когда у вас перед окнами вертится колесо с висящими будками, это просто безобразие и какое-то варварство. Мы будем активно выступать против».
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