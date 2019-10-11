Колесо преткновения

Жители и муниципальные депутаты Останкинского района Москвы в пятницу вышли на акцию протеста против строительства самого высокого в Европе колеса обозрения на ВДНХ. «В мире нет прецедентов строительства колеса обозрения вплотную к жилой застройке, а у нас решили провести такой эксперимент»,— объяснил причину недовольства муниципальный депутат Сергей Цукасов. В пресс-службе застройщика, ГК «Регионы» на просьбу “Ъ” прокомментировать ситуацию не ответили. Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин, заявил, что намерен обсудить проблему в столичном парламенте.

В конце сентября столичные власти выдали разрешение на строительство колеса обозрения высотой почти 140 м в южной части ВДНХ. Это почти вдвое выше старого колеса обозрения, которое являлось подарком городу на 850-летие от прежнего руководства мэрии. Старый аттракцион располагался в северной части ВДНХ на значительном удалении от жилой застройки. Летом 2016 года колесо демонтировали: экспертиза выявила серьезные технические проблемы и невозможность дальнейшей эксплуатации.

Борьба местных жителей против строительства самого высокого в Европе колеса обозрения ведется несколько лет. Соответствующую петицию в интернете подписали 1,8 тыс. человек.

В пятницу началась вырубка деревьев под будущую стройку, остановить эти действия пришли несколько десятков местных жителей и муниципальных депутатов.

«Мы протестовали и остановили вырубку, никаких документов на нее не было,— рассказал корреспонденту “Ъ” муниципальный депутат Останкинского района Сергей Цукасов.— Наше недовольство связано с тем, что колесо обозрения будет в три раза выше рядом стоящего менее чем в 100 м 16-этажного дома. В мире нет прецедентов строительства колеса обозрения вплотную к жилой застройке, а у нас решили провести такой эксперимент». По словам господина Цукасова, жителям грозит стройка прямо под окнами с рытьем колоссальных фундаментов на почвах с плывунами и карстовыми пустотами, что известно из результатов более ранних экспертиз.

Ранее эта территория ВДНХ использовалась для хознужд. «Мы хотим, чтобы колесо было построено либо в другой точке ВДНХ, либо в другом районе Москвы в удалении от жилых домов. Местные жители хотят видеть из окна перелесок и спокойную территорию, а не круглогодичный праздник жизни»,— отметил депутат. Он уточнил, что протестующие намерены добиваться встречи с руководством города. Кроме того, 20 октября на территории района состоится «народный сход» местных жителей, посвященный сопротивлению стройке.

В пресс-службе ВДНХ “Ъ” сообщили, что территория, на которой строится колесо, принадлежит городу, участок площадью 3,5 га находится в долгосрочной аренде на 49 лет у инвестора.

«Тем не менее ВДНХ внимательно следит за тем, что происходит по соседству. Представители выставки принимают участие во всех встречах рабочей группы по вопросам строительства колеса обозрения с участием жителей и активистов»,— уточнили в пресс-службе.

Напомним, строительством аттракциона занимается ООО «Колесо-ВДНХ», входящая в ГК «Регионы». Согласно проекту, к колесу обозрения будет примыкать многоуровневый торгово-развлекательный комплекс с ресторанами, кинотеатром, магазинами и пр. В 2016 году газета РБК опубликовала расследование Центра антикоррупционной политики (ЦАП) «Яблока», которым на тот момент руководил Сергей Митрохин. В нем впервые прозвучало имя инвестора будущего колеса обозрения, а именно ГК «Регионы», владельцами которой являются сыновья депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Зелимхана Муцоева — Амиран и Алик Муцоевы, а также их дядя Амирхан Мори. Эта же группа компаний строит крупнейший в мире крытый парк развлечений «Остров мечты» в Нагатинской пойме. В пресс-службе ГК «Регионы» оперативно не ответили на запрос “Ъ”, касающийся протестов местных жителей.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин заявил ”Ъ”, что знает о происходящем и поднимет этот вопрос на площадке столичного парламента. «По этому округу от "Яблока" избран Максим Круглов. Мы вместе контактируем с местными жителями и будем ставить вопрос о недопустимости этого мероприятия,— отметил господин Митрохин.— Когда у вас перед окнами вертится колесо с висящими будками, это просто безобразие и какое-то варварство. Мы будем активно выступать против».

Елена Рожкова