Аудиорекламу снимают с рейса

У Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возникли претензии к авиакомпании «Победа» в отношении аудиорекламы средства от укачивания «Драмина», которая транслируется в салоне самолета. Это первое подобное разбирательство, хотя «Победа» начала продавать аудиорекламу еще 2,5 года назад. Если компанию признают нарушителем, ей грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. и запрет на распространение такой рекламы. «Победа» не согласна с претензиями и настаивает, что реклама позволяет поддерживать низкие тарифы.

ФАС возбудила дело по признакам нарушения законодательства о рекламе в отношении авиакомпании «Победа» (дочернее предприятие «Аэрофлота»), следует из определения, подписанного 1 октября заместителем главы ведомства Андреем Кашеваровым. В пресс-службе регулятора подтвердили возбуждение дела. Претензии ФАС вызвала звуковая реклама средства от укачивания «Драмина», которая транслировалась на борту самолета «Победы». Жалоба поступила от одного из пассажиров рейса Милан—Москва 29 июня, говорится в документе. Согласно закону «О рекламе», «распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств, а также звуковое сопровождение рекламы, распространяемой с использованием транспортных средств, не допускается». В случае выявления нарушения закона компании будет выдано предписание о прекращении распространения рекламы, а также назначен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., уточнили в ФАС.

Звуковая реклама давно присутствует на рейсах «Победы» О ее появлении гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков говорил еще в марте 2017 года, поясняя, что для лоукостера «это дополнительный доход» (цитата по ТАСС). “Ъ” не удалось обнаружить свидетельств того, чтобы за два с половиной года авиаперевозчик сталкивался с какими-либо претензиями со стороны властей из-за такой рекламы.

Претензия к аудиорекламе возникла впервые и вызывает у авиакомпании удивление, сообщил “Ъ” представитель «Победы». «Очевидно, что размещение рекламы на борту позволяет авиакомпании получить дополнительный доход и большую гибкость в предложении низких тарифов на авиабилеты. Кроме того, резонно уточнить: аудиореклама на радиостанциях, которые слушают подавляющее большинство автомобилистов в дороге, тоже не должна транслироваться?» — заявил он. В компании призывают не строить предположений о возможном повышении цены билетов в случае запрета аудиорекламы и говорят, что сформулировали позицию для ФАС. В частности, согласно Воздушному кодексу, самолет — это летательный аппарат, а не транспортное средство, и Правила дорожного движения на него не распространяются, убеждены в авиакомпании. «Мы уверены, что "Победа" и ФАС больше всех заинтересованы в том, чтобы авиаперелеты становились доступнее»,— заключил представитель «Победы».

Исходя из практики ФАС, звуковая реклама, распространяемая внутри транспорта, является запрещенной законом рекламой «с использованием транспортных средств», подтверждает партнер компании «Инфралекс» Артур Рохлин. Ранее это мнение антимонопольный орган использовал только при исследовании действий, связанных с распространением звуковой рекламы в городском транспорте, тогда же оно прошло судебную оценку и было поддержано, отмечает он. В целом же судебной практики по аналогичным спорам не очень много, констатирует заместитель гендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева, но в постановлении ФАС Московского округа от 21 января 2008 года говорится, что запрет распространяется как на рекламу внутри транспортного средства, так и снаружи. «Несмотря на то что на безопасности пассажиров аудиореклама сказаться не может, предписание от ФАС авиакомпания вполне может получить»,— резюмирует она.

«Победа» позиционирует себя как лоукостер и при выборе наиболее дешевого тарифа отдельно взимает плату за каждую дополнительную услугу, не связанную непосредственно с перелетом, например выбор места в салоне или багаж сверх ручной клади. В число платных услуг входила и офлайн-регистрация на стойках аэропортов при вылете из-за рубежа (€25). Это вызвало претензии Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, которая через суд добилась запрета на такой сбор. На прошлой неделе «Победа» объявила, что в связи с этим с конца октября повысит стоимость билетов на рейсы из зарубежных аэропортов на 40%, писали «Ведомости».

Дмитрий Шестоперов, Герман Костринский