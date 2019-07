Джулиана Ассанжа подловили на сомнительных связях

В посольстве Эквадора Джулиан Ассанж встречался с хакерами и сотрудниками RT. Журналисты CNN получили записи с камер видеонаблюдения, данные о посетителях Ассанжа и условиях его содержания. Расследование телекомпании меняет представление о том, какую роль основатель WikiLeaks мог сыграть в предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. С подробностями — Иван Якунин.

Комната в посольстве Эквадора, где Джулиан Ассанж провел семь лет, превратилась в настоящий командный пункт, пишет CNN. Он получил доступ к высокоскоростному интернету, нескольким мобильным телефонам, а главное — составил список гостей, которых сотрудникам посольства было запрещено досматривать. Они даже не должны были раскрывать свое имя. Ассанж также установил в помещении специальные устройства, которые не позволяли прослушивать его переговоры, но это детали. Главное, что журналисты сравнили записи с камер с тем, что в своем докладе написал Роберт Мюллер, и нашли любопытное совпадение: «В день, когда у республиканцев начались праймериз, в фойе посольства появился мужчина в темных очках и маске. Охранник подошел к посетителю и забрал у него посылку. Неизвестно, связан ли этот визит с тем, что в своем докладе описывает Роберт Мюллер. По его данным, сотрудники WikiLeaks в тот же день написали русским хакерам: "Мы получили файлы, опубликуем на этой неделе"».

