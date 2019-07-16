Джулиана Ассанжа подловили на сомнительных связях

В посольстве Эквадора Джулиан Ассанж встречался с хакерами и сотрудниками RT. Журналисты CNN получили записи с камер видеонаблюдения, данные о посетителях Ассанжа и условиях его содержания. Расследование телекомпании меняет представление о том, какую роль основатель WikiLeaks мог сыграть в предполагаемом российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. С подробностями — Иван Якунин.
Комната в посольстве Эквадора, где Джулиан Ассанж провел семь лет, превратилась в настоящий командный пункт, пишет CNN. Он получил доступ к высокоскоростному интернету, нескольким мобильным телефонам, а главное — составил список гостей, которых сотрудникам посольства было запрещено досматривать. Они даже не должны были раскрывать свое имя. Ассанж также установил в помещении специальные устройства, которые не позволяли прослушивать его переговоры, но это детали. Главное, что журналисты сравнили записи с камер с тем, что в своем докладе написал Роберт Мюллер, и нашли любопытное совпадение: «В день, когда у республиканцев начались праймериз, в фойе посольства появился мужчина в темных очках и маске. Охранник подошел к посетителю и забрал у него посылку. Неизвестно, связан ли этот визит с тем, что в своем докладе описывает Роберт Мюллер. По его данным, сотрудники WikiLeaks в тот же день написали русским хакерам: "Мы получили файлы, опубликуем на этой неделе"».
Exclusive: Surveillance reports reveal how WikiLeaks founder Julian Assange turned the Ecuadorian Embassy into a command center to meddle in the 2016 election https://t.co/AIpCUdbeEU— CNN (@CNN) 16 июля 2019 г.
Но и это не все — среди регулярных посетителей Ассанжа был некий Эндрю Мюллер-Макгун. Спецпрокурор Роберт Мюллер называл его хакером, который помог передать WikiLeaks электронные письма демократов. Кроме того, по данным CNN, частыми гостями основателя WikiLeaks были сотрудники телеканала RT. Один из них — Николай Богачихин, руководящий Лондонским бюро телеканала — даже передал Ассанжу флешку с неизвестным содержимым. В беседе с «Ъ FM» господин Богачихин пояснил, что знает Ассанжа много лет: тот несколько месяцев был ведущим на RT, но это было в 2012-м. А передачу данных в 2016 он объяснил тем, что телеканал был партнером WikiLeaks и помогал с расследованиями: «Они каким-то образом получают информацию — это некий огромный архив. Чтобы что-то найти, они привлекают к этому силы сторонних медиаорганизаций, и, например, предоставляют им доступ к данным на месяц раньше официальной даты релиза. После чего в какой-то определенный день все СМИ начинают что-то публиковать. Ничем криминальным, естественно, мы не обменивались между собой ни на флешках, ни на дисках».
До сих пор Ассанж отрицал, что получил переписку демократов от кого-то из россиян. Роберт Мюллер же, наоборот, неоднократно указывал в докладе, что сотрудники WikiLeaks с лета 2016 года состояли в переписке с двумя пользователями, которые скрывались под никами Guccifer 2.0 и DCLeaks. Они, по мнению Мюллера, являлись штатными сотрудниками ГРУ. Расследование несколько меняет образ Ассанжа, говорит главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов: «Если он действительно работал с материалами, поступившим после взлома почты Демократической партии, и сотрудничал с Россией, то это уже не выглядит как одинокая борьба независимого борца.
Повлияет ли это расследование на политику Вашингтона — вопрос открытый. С одной стороны, сговора не было, признал Роберт Мюллер, и роль Ассанжа это не меняет. С другой — тема российского вмешательства по-прежнему не уходит из повестки. Например, конгрессмены, которые на прошлой неделе внесли поправку, запрещающую американцам операции с российским госдолгом, поясняли, что это ответ на вмешательство. Так что новые подробности о том сомнительном периоде могут подтолкнуть сенаторов к новым антироссийским инициативам.
Конгрессменам все-таки удалось уговорить Роберта Мюллера дать показания в Конгрессе по делу «о российском вмешательстве». Ранее он высказывался об этом деле, лишь когда завершил расследование и покинул пост спецпрокурора. Тогда же он заявлял, что не намерен комментировать расследование когда-либо еще. Дата слушаний назначена на 17 июля.
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