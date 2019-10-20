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Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от планов провести саммит G7 на своем курорте Trump National Doral в Майами. Это произошло, по его словам, после того, как «враждебно настроенные СМИ и их союзники-демократы начали бесноваться» из-за этого намерения. Господин Трамп подчеркнул, что курорт удачно расположен для приема, и что он не собирался извлекать «никакой выгоды» из проведения мероприятия.

Теперь американская администрация немедленно начнет подыскивать другое место. В том числе, будет рассмотрена возможность провести саммит в резиденции президента в Кэмп-Дэвиде (Мэриленд).

Белый дом сообщал, что саммит G7 в 2020 году запланирован на 10–12 июня. Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвейни заявил, что господин Трамп может пригласить президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7. Он отметил, что даже если российский президент примет приглашение, саммит не сможет называться G8.

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