Самые платежеспособные на Урале “Ъ” выявил крупнейших налогоплательщиков в 2019 году

«Коммерсантъ» составил карту крупнейших налогоплательщиков в 2019 году среди всех регионов России. В Свердловской области крупнейшим налогоплательщиком стало АО «Евраз НТМК», которое заплатило более 7,5 млрд руб. налога на прибыль. В Тюменской области — ПАО «СИБУР Холдинг», перечислившее 21,4 млрд руб. На Ямале — ПАО НОВАТЭК, налог на прибыль которого составил 28,3 млрд руб. В Челябинской области — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» — 22,6 млрд руб., в Курганской области — ОАО «Синтез» — 322,1 млн руб.

Крупнейшим налогоплательщиком не только ХМАО, но и всей страны уже несколько лет остается «Сургутнефтегаз». По данным СПАРК, в 2018 году он выплатил по налогу на прибыль 161,2 млрд руб.

Налоги на прибыль организаций составляют примерно треть от всех поступлений в региональные бюджеты. Финансовая отчетность компаний подлежит публикации, это позволяет выяснить, какие компании вносят наибольший вклад в региональную казну.

Узнать крупнейших налогоплательщиков в каждом регионе России, можно в новом проекте «Ъ» «Самые платежеспособные-2019»