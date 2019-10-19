Эрдоган пообещал продолжить военную операцию, если курды не покинут север Сирии

Анкара продолжит военную операцию в Сирии, если курды не покинут зону безопасности до окончания действующего режима прекращения огня, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Несколькими часами ранее глава турецкого государства обвинил курдские формирования в нарушении установленного на пять дней режима.

«Ночью во вторник этот процесс (режим прекращения огня.— “Ъ”) завершится. Если данные Турции обещания не будут выполнены, мы не станем ждать, как прежде. Мы продолжим начатую операцию и продолжим уничтожать террористов»,— пообещал господин Эрдоган, выступая в городе Кайсери (перевод по ТАСС).

Напомним, в полночь 18 октября Турция приостановила на пять дней свою военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии. Соглашение было достигнуто в результате переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с американской делегацией во главе с вице-президентом США Майком Пенсом. Главное условие Анкары — отвод курдских формирований от турецко-сирийской границы и сдача ими тяжелого вооружения.

Подробнее о достигнутых договоренностях — в материале “Ъ” «Анкара и Вашингтон сочли себя победителями».