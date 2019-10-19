Главный тренер «Тамбова» подал в отставку после поражения в матче РПЛ

Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Александр Григорян подал в отставку, сообщил телеканал «Матч». Заявление было сделано после проигрыша «Уралу» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра завершилась со счетом 2:1. «Тамбов» набрал всего 8 очков и занимает последнее место в турнирной таблице.

«Я умею различать, что такое невезение и везение. Самый главный аргумент — если тренер чувствует, что есть такой момент, и он в нем начинает сомневаться, то он должен уйти в отставку. Для меня это совершенно очевидно»,— сказал господин Григорян.

Александр Григорян, тренировавший ранее множество отечественных женских и мужских клубов, возглавил «Тамбов» в апреле 2019 года. Он сменил на посту главного тренера Мурата Искакова. Контракт был подписан до конца сезона 2019/2020. Под руководством Григоряна клуб выиграл Футбольную национальную лигу (ФНЛ) и напрямую вышел в РПЛ.