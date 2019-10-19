«Урал» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ

Футболисты екатеринбургского «Урала» победили «Тамбов» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Прошедшая в Саранске встреча завершилась со счетом 2:1.
Голы забили: Владимир Ильин (73) Вараздат Ароня (76) — Владимир Обухов (61).
«Тамбов» в связи с реконструкцией домашнего стадиона в одноименном городе проводит игры на «Мордовия Арена» в Саранске. В следующем туре «Тамбов» примет «Уфу», а «Урал» сыграет на выезде с казанским «Рубином». Оба матча состоятся 26 октября.
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