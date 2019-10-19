Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 12 человек

Из-за прорыва дамбы в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае погибли 12 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС. Ранее сообщалось о 10 погибших, тогда за медицинской помощью обратились 19 человек. О судьбе еще 15 человек было неизвестно.

По данным МЧС, разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02:00 мск на реке Сейба. Затоплено два рабочих общежития временного типа. Ведомство объявило экстренное заседание рабочей группы правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оно пройдет под руководством замглавы МЧС Павла Барышева в режиме видеоконферецсвязи. Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек, на место ЧП направлены дополнительные силы из соседних регионов. Региональный СКР и прокуратура Курагинского района начали проверку обстоятельств происшествия.