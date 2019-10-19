Причиной прорыва дамбы в Красноярском крае мог стать износ плотины

По предварительным данным, дамба в районе поселка Щетинкино в Красноярском крае разрушилась из-за «износа тела плотины», заявил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона. В результате инцидента погибли 13 человек, 44 пострадали, еще 15 числятся пропавшими без вести, рассказали в МЧС.

Специалисты установили, что дамба была построена с нарушениями, рассказал журналистам замглавы регионального МЧС Олег Матыленко. «Балки были построены ниже бьефа гидротехнического сооружения, поэтому это все и случилось»,— пояснил он (цитата по «Интерфаксу»).

В строениях, которые пострадали от прорыва дамбы, проживало около 74 человек. В близлежащем населенном пункте жили всего порядка 180 человек, уточнил председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Он подтвердил, что дамба была построена нелегально: «Инициатор создания такого сооружения должен получит санкции на использование водного объекта, чего сделано не было».

Разрушение дамбы технологического водоема золотодобывающей артели произошло в 02:00 мск на реке Сейба. Было затоплено два рабочих общежития временного типа. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Красноярский край следователей-криминалистов центрального аппарата, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Последствия прорыва дамбы ликвидируют около 270 человек, на место направлены дополнительные силы спасателей из соседних регионов.