Медведев заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем

Рассматривать мировые проблемы в формате G8 в настоящий момент невозможно, этим должна заниматься ООН, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью сербской газете «Вечерние новости». По мнению господина Медведева, организация «не исчерпала своего потенциала».

«Сегодня рассматривать мировые проблемы в формате "восьмерки" невозможно... Я считаю, что, безусловно, центральную роль здесь должна играть Организация Объединенных Наций, Совет Безопасности ООН, потому что это главная, ведущая международная организация. Но важны и региональные организации, и другие крупные организации, такие как БРИКС, например, новые объединения, как ШОС. Наконец, ровно тогда, в 2008 году, появилась "двадцатка", которая в настоящий момент объединяет 20 самых крупных экономик. Уж точно экономические проблемы сейчас нужно решать с участием гораздо большего числа стран. Но идеальной моделью, подчеркиваю, конечно, является Организация Объединенных Наций»,— сказал господин Медведев.

Премьер-министр добавил, что США «периодически выдвигают идею сообщества демократических наций, подразумевая, видимо, что это они и некоторые их ближайшие союзники, а другие в этом сообществе принимать участие не будут», однако, по его мнению, международные отношения необходимо выстраивать на принципах «многополярного мира». Господин Медведев также заявил, что в Европе устали от устремления США «доминировать во всем мире».

Напомним, в августе 2019 года, президент США Дональд Трамп заявил, что готов пригласить прзидента России Владимира Путина на саммит G7 в 2020 году, который состоится в Соединенных Штатах. Выступая на совместной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном пресс-конференции по итогам саммита «группы семи» во французском Биаррице, он сказал: «Я бы, безусловно, пригласил его».

Дональд Трамп также отметил, что его предшественник Барак Обама хотел, чтобы Россия покинула G8, потому что Владимир Путин вел более эффективную политику.

Сам Владимир Путин во время пресс-конференции сообщил, что Россия не ставит себе самоцелью возвращение в G8, поскольку сейчас такой организации не существует. При этом он заявил, что Москва готова к любым контактам со странами G7 и «никогда ни от чего не отказывается». 17 октября господин Трамп заявил, что может пригласить президента России Владимира Путина принять участие в саммите G7. При этом он отметил, что даже если российский президент примет приглашение, саммит не сможет называться G8.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «G7 взяла числом».