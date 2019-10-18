МИД России готовит законопроект об электронных визах на 16 дней в популярные города

Министерство иностранных дел (МИД) России начало работу над законопроектом о краткосрочных электронных визах в страну на 16 дней, сообщается на официальном сайте нормативно-правовых актов. Они будут введены в городах, которые наиболее популярны у туристов. Электронные визы начнут действовать с 1 января 2021 года.

Сейчас у иностранцев есть возможность попасть в Россию по электронной визе через специальные пункты во Владивостоке, Дальневосточном федеральном округе, Особой экономической зоне в Калининградской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, говорится в документе. Теперь этот список расширится, и туристам предоставят более гибкий и удобный режим для въезда в Россию.

Ранее “Ъ” писал о том, что в МВД России прорабатывают вопрос о введении обязательной дактилоскопии для всех въезжающих в Россию иностранцев вне зависимости от цели прибытия. По словам заместителя главы ведомства Александра Горового, это позволит предотвратить въезд преступников и систематизировать имеющуюся базу данных иностранцев.

О том, как это может отразиться на туристическом рынке, читайте в материале “Ъ” «Правила въезда иностранцам объяснят на пальцах».