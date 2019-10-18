Молдавия планирует отправить в Россию 20 тыс. тонн боеприпасов через Украину

Молдавия рассчитывает отправить из непризнанного Приднестровья в Россию 20 тыс. тонн вооружений, транзит боеприпасов будет осуществляться через Украину, сообщил TVR News глава МИД Молдавии Нику Попеску. «Одной из очень важных тем, которые мы обсуждали в Москве, является тот факт, что Российская Федерация вновь взяла на себя обязательство возобновить уничтожение боеприпасов, хранящихся в приднестровском регионе»,— заявил министр. «Правда в том, что только в РФ есть подробный перечень этих боеприпасов»,— отметил господин Попеску.

«С нашей точки зрения очень важно, чтобы любое уничтожение и перевозка осуществлялись под международным контролем. Мы обсуждали эту тему со всеми государствами Евросоюза»,— сказал Нику Попеску.

В августе президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Москва предложила утилизировать боеприпасы, складированные близ села Колбасна, которое находится в Приднестровье. Инициатива исходит от министра обороны России Сергея Шойгу. Речь шла о десятках тысяч тонн боеприпасов, оставшихся там после распада СССР и не подлежащих транспортировке.

Позже по просьбе “Ъ” министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и господин Попеску прокомментировали заявление господина Додона. Господин Лавров подтвердил намерение России это сделать. Нику Попеску в свою очередь отметил, что Молдавия ожидает вывода российских войск с территории республики, поскольку их нахождение там противоречит ее нейтралитету.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Россия и Молдавия разоружают отношения».