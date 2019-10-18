Россия оценила ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 млрд рублей

Потери российской экономики от таяния вечной мерзлоты составляет 150 млрд руб., сообщил агентству Bloomberg заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Потепление составляет угрозу для инфраструктуры: повреждаются здания, трубопроводы и другие объекты. В связи с этим Россия планирует уделять больше внимания изменению климата.

«Эта проблема должна быть решена, поскольку ущерб будет расти с каждым годом. Масштаб (проблемы.— “Ъ”) очень серьезный. Трубы взрываются, сваи разрушаются»,— сказал господин Крутиков.

Изменение климата вызывает опасение у горнодобывающих, нефтяных и газовых компаний: на зону вечной мерзлоты приходится 15% российской нефти, здесь же проводится 80% газовых операций. Также на этой территории также ведет свою деятельность крупная компания «Норникель».

Согласно прогнозам, в будущем ситуация станет хуже: к 2050 году потепление может затронуть примерно пятую часть инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты. По подсчетам ученых, ущерб может обойтись примерно в $84 млрд, что составляет около 7,5% ВВП России.

Напомним, в конце сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления о ратификации Парижского соглашения по климату. Россия объявила о присоединении к Парижскому соглашению еще в 2015 году, подписала в 2016, но несколько лет его не ратифицировала.

Подробнее — в материале “Ъ” «Россия согласилась на парижский климат».