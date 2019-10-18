«К Карлесу Пучдемону сейчас отношение неоднозначное»

Бельгийский суд разрешил бывшему лидеру Каталонии Карлесу Пучдемону оставаться на свободе, несмотря на ордер на его арест. При этом сам политик выступил против экстрадиции в Испанию, сообщила газета El Pas. На родине экс-глава каталонского парламента и правительства проходит обвиняемым по делу о подстрекательстве к бунту и растрате государственных средств. Однако сейчас он скрывается в Бельгии. Пучдемон покинул Испанию в 2017 году после того, как на референдуме за независимость Каталонии проголосовало более 90% жителей региона. 14 октября девятерых других лидеров каталонского сепаратистского движения приговорили к реальным тюремным срокам. Из-за этого в регионе всю неделю шли протесты. Пучдемон же 18 октября добровольно явился в бельгийскую прокуратуру. Подробности – у собственного корреспондента “Ъ FM” в Испании Дарьи Гавриловой.

Бывший лидер Каталонии сам пришел к бельгийским властям, чтобы вновь продемонстрировать ту риторику, которую он демонстрировал в последние два года. Появившись в прокуратуре Бельгии, он заявил, что всегда готов сотрудничать с органами правосудия. Таким образом, сообщение, которое он посылает миру своим появлением, это то, что он не считает испанскую систему правосудия подлинной. Он считает, что в Испании нет демократии, суд находится под контролем политических партий и не выносит независимые решения. Именно поэтому бывший лидер Каталонии скрывается от испанского суда и находится сейчас в Бельгии, в правосудие которой он верит.

Ему грозят те же сроки, которые вынесли его соратникам 14 октября.





Насколько реальна экстрадиция — пока что непонятно, потому что евроордер был обновлен. Это уже третий евроордер — предыдущие два Бельгия рассмотрела и приняла решение о невыдаче Карлеса Пучдемона. Сейчас процесс начинается заново. Его отпустили пока что из зала суда, но, на самом деле, у бельгийской прокуратуры есть 48 часов на то, чтобы решить меру пресечения: либо предварительное заключение в тюрьму, либо подписка о невыезде, под которой Карлес Пучдемон находился в предыдущем евроордере, то есть обязательство получить в Бельгии постоянное место проживания, которое у него уже есть.

Процесс этот может быть достаточно долгим. В теории у бельгийского правосудия есть 15 дней на то, чтобы решить, исполняется ли ордер на арест или не исполняется. Но на это решение можно подать апелляцию, и в целом процесс может затянуться вплоть до 90 дней. Так же он осложняется наличием статей обвинения в правосудии Бельгии. Испания обвиняет Карлеса Пучдемона и хочет его выдачи по статьям «Мятеж», «Растрата государственных денег».

Это довольно серьезный пакет обвинений, выдача Пучдемона зависит от того, есть ли эти статьи в Конституции Бельгии, и находят ли состав преступления бельгийские судьи.

Вот в прошлый раз они не нашли состава преступления ни по одному из обвинений, и поэтому возможно ожидать, что в этот раз они его тоже не найдут.

Вообще появление Карлеса Пучдемона и его какие-то заявления — это не редкое явление, то есть бывший лидер публикует еженедельно статью в газете The Guardian о том, как Испания плохо обращается с Каталонией. Он регулярно выступает с интервью, посылает письма на родину и пишет статьи для местных каталонских СМИ. Поэтому Карлес Пучдемон достаточно активен, то есть он регулярно комментирует происходящее, и, я не думаю, что его появление окажет влияние на действующие протесты.

Тем не менее, что касается протестов, то они продолжаются. Сегодня это всеобщая забастовка в Каталонии. Аэропорт работает, но бастующие заблокировали доступ к Саграда-Фамилия, которая сегодня прекратила работу, там сказали, что не будут пускать туристов на вход. То есть туристический отдых в Барселоне в данный момент немножечко прерван происходящим: перерезаны дороги, заблокированы автотрассы, общественный транспорт работает с минимальным сервисом и некоторые линии метро перекрыты. Ожидается, что это продлится всю субботу.

К Карлесу Пучдемону в принципе отношение в Каталонии достаточно неоднозначное, и сейчас большее влияние на то, что происходит, имеет движение «Демократическое цунами». Никому не известно, кто за ним стоит, скорее всего, молодые каталонцы. Движение «Демократическое цунами» на текущий момент имеет куда большее влияние на происходящее в Каталонии, в Барселоне, чем Карлес Пучдемон.

Полиция во время протестов действовала очень жестко в аэропорту, когда была его блокировка, когда пострадал 131 человек и один из них потерял глаз, в который попала резиновая пуля. Сейчас для полиции под запретом использование слезоточивого газа и резиновых пуль, поэтому полиция действует куда более мягко, чем в первый день. Когда по ночам были протесты: жгли мусорные баки и строили баррикады, — то там были пострадавшие, около 40-ка — было среди полицейских: сломанные руки, ушибы, сотрясения. Пострадавшие есть с обеих сторон на данный момент.