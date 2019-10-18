Германия одобрила ходатайство ПГК о покупке доли в «Трансконтейнере»

Антимонопольное ведомство Германии одобрило ходатайство Первой грузовой компании (ПГК; принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) о приобретении контрольного пакета в «Трансконтейнере». Fletcher Group зарегистрирована на Кипре, который является членом Евросоюза. С 2004 года германская антимонопольная служба следит за соблюдением закона о конкуренции между компаниями других стран-членов ЕС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России разрешила ПГК купить контрольный пакет «Трансконтейнера».

В апреле 2019 года правительство России определило правила продажи «Трансконтейнера». Открытый аукцион назначен на 27 ноября. Стартовая цена пакета — 36,2 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 года компания входит в десятку крупнейших железнодорожных операторов России.

Как взлет котировок оператора прошел мимо приватизации — в материале “Ъ” «Покупателю "Трансконтейнера" биржа не помешает».