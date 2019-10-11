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ФАС разрешила ПГК Лисина купить контрольный пакет «Трансконтейнера»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила Первой групповой компании (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина) купить контрольный пакет «Трансконтейнера», сообщил «Интерфакс». При этом служба выдала «предписание по обеспечению недискриминационного доступа к терминалам, платформам и контейнерам перевозчика».

Напомним, в апреле 2019 года правительство России определило правила продажи «Трансконтейнера». Открытый аукцион назначен на 27 ноября. Стартовая цена пакета — 36,2 млрд руб. По итогам первого полугодия 2019 года компания входит в десятку крупнейших железнодорожных операторов России.

О том, как взлет котировок оператора прошел мимо приватизации,— в материале “Ъ” «Покупателю "Трансконтейнера" биржа не помешает».

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