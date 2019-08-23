Покупателю «Трансконтейнера» биржа не помешает

Хорошие финансовые результаты ПАО «Трансконтейнер» за первое полугодие привели к резкому росту акций компании на Московской бирже, обновивших исторический максимум. Впрочем, рыночная ситуация никак не повлияет на намеченный на ноябрь аукцион по приватизации 50% плюс двух акций оператора. Стартовая цена пакета в 36,2 млрд руб. рассчитывалась по доходному методу, а не на основании биржевых котировок. Эксперты отмечают, что исходя из последних результатов и премии за контроль, начальная цена могла бы быть в полтора раза выше. Но если в аукционе примут участие хотя бы три компании, то фактическая цена пакета может приблизиться к биржевой.

По данным МСФО за первый квартал, чистая прибыль ПАО «Трансконтейнер» выросла почти вдвое, до 6 млрд руб., а выручка увеличилась на 17,4%, до 41,5 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 22 августа). Как пояснили “Ъ” в компании, положительная динамика обусловлена ростом объемов перевозок на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры, повышением оборачиваемости вагонов, оптимизацией порожних пробегов и жестким контролем над расходами. Акции компании на Московской бирже обновили исторический максимум. В ходе торгов их цена подскакивала на 13,4%, до 7990 руб. (при объеме торгов порядка 6 млн руб.), зафиксировалась на момент закрытия на уровне 7460 руб. Последний раз, в апреле после подписания директивы об условиях продажи пакета ОАО РЖД в 50% плюс две акции, цена вырастала до 7230 руб.

Кроме ОАО РЖД, 24,84% «Трансконтейнера» принадлежат ВТБ, а 24,74% — у «Енисей Капитала» Романа Абрамовича и Александра Абрамова. На свою долю банк имеет форвардный контракт со сторонним инвестором, ряд источников “Ъ” говорил, что им являются структуры, близкие к господам Абрамовичу и Абрамову (см. “Ъ” от 23 октября 2018 года).

Продажа контрольного пакета оператора обсуждается не один год. Среди претендентов — структуры, близкие к «Енисей Капиталу», Первая грузовая компания (ПГК, принадлежит Fletcher Group Владимира Лисина), группа «Дело» Сергея Шишкарева, РФПИ с инвесторами.

В начале месяца ОАО РЖД назначило открытый аукцион на 27 ноября. Организатор — «ВТБ Капитал», сбор заявок проходит до 15 ноября. Стартовая цена пакета — 36,2 млрд руб. По условиям аукциона, конечным бенефициаром претендента должен быть гражданин России, претендент должен владеть не менее 20% акций «Трансконтейнера» или не менее 5 тыс. вагонов, либо иметь контейнерный терминал на 50 тыс. TEU. Не допускаются компании, находящиеся в процессе реорганизации или банкротства, с убытком за 2018 год или подконтрольные морским контейнерным линиям (см. “Ъ” от 8 апреля).

Оценку рыночной стоимости «Трансконтейнера» проводила PwC. В мае заместитель гендиректора ОАО РЖД Андрей Старков пояснял, что справедливая рыночная цена оператора была определена с помощью доходного метода, который учитывает перспективы развития компании (стоимость будущих денежных потоков). Оценка на основании биржевых котировок была признана некорректной в связи с небольшим количеством акций в свободном обращении (менее 0,1% от уставного капитала) и низкой интенсивностью торгов, пояснял он. В секретариате вице-премьера Максима Акимова “Ъ” сообщили, что стартовая цена и условия утверждены правительством, они меняться не будут.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что финансовые показатели «Трансконтейнера» во втором полугодии также будут существенно лучше, чем в 2018 году. Арендные ставки на рынке фитинговых платформ сохраняются на исторических максимумах (от 1,6–1,7 тыс. руб. без НДС за 40-футовую и 2,2 тыс. руб.— за 80-футовую), а доходность оперирования и парк в управлении компании продолжают расти, поясняет эксперт. Если бы оценка стоимости бизнеса компании проводилась сейчас, стартовая цена доли ОАО РЖД с учетом премии была бы не ниже 55 млрд руб., отмечает господин Бурмистров. Но если в аукционе примут участие хотя бы три компании, цена продажи пакета будет близка к уровню биржевой стоимости пакета, полагает он,— риски продажи по заниженной цене возникают, если реальной конкуренции за пакет не будет.

Анастасия Веденеева