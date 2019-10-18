СУ СКР возбудило уголовное дело после ограбления банка в Екатеринбурге

Следственный отдел по Кировскому району Екатеринбург свердловского СУ СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ст.105 УК РФ) во время ограбления отделения банка «Открытие» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР. Санкции предусматривают до пожизненного лишения свободы.

По версии следствия, 18 октября около 11:50 нападавший в маске вошел в отделение банка с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья 16 калибра. В это время в банке находились несколько посетителей и сотрудников банка, в том числе, администратор. По предварительным данным, нападавший был в состоянии алкогольного опьянения. «Он потребовал у администратора имеющуюся наличность, при этом выстрелил один раз — в потолок и второй — в одного из посетителей, отчего пострадавший погиб на месте происшествия. После этого находившиеся в помещении банка граждане смогли самостоятельно обезвредить и задержать подозреваемого»,— рассказали в СК.

Сейчас с задержанным работают следователи СКР. С места происшествия сотрудники изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе, обрез ружья и маску нападавшего. Подозреваемому в ближайшее время планируют предъявить обвинение. «Кроме того, следствие СКР намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается»,— подытожили следователи.

Напомним, ранее стало известно имя нападавшего. По неподтвержденным данным, его зовут Виталий Дикушин. В банке «Открытие» выразили готовность выплатить семье погибшего посетителя отделения материальную компенсацию.