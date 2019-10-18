Банк «Открытие» прокомментировал ограбление отделения в Екатеринбурге

В пресс-службе банка «Открытие», в результате ограбления отделения которого в Екатеринбурге был застрелен посетитель, прокомментировали случившееся. «Мы потрясены произошедшей трагедией и выражаем глубокие и искренние соболезнования семье погибшего, которой банк окажет необходимую материальную помощь. Посетителям и сотрудникам банка, ставшим участниками и свидетелями происшествия, будет оказана психологическая поддержка. Призываем всех в подобных ситуациях не предпринимать никаких действий, ставящих под угрозу собственную безопасность»,— заявили там.

Напомним, инцидент произошел около 12 часов дня в пятницу. В отделение банка на улице Малышева, 128 ворвался вооруженный налетчик. На голове у него был чулок, в руках — ружье и пакет с муляжом взрывного устройства из мыла, датчика дыма, проводов и скотча. Он выстрелил в стену и в камеру видеонаблюдения, после чего начал требовать деньги из кассы. По данным пресс-службы банка, сотрудники финансового учреждения действовали в соответствии с инструкциями: «Нажали кнопку тревожной сигнализации, выполнили требования преступника, передали сообщение в службу безопасности». Один из посетителей, попытавшихся скрутить нападавшего, был убит. Тем не менее, грабителя задержали до приезда правоохранительных органов. По данным телеграм-канала Baza, его зовут Виталий Дикушин.