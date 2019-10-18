Стало известно имя грабителя банка в Екатеринбурге

Мужчину, попытавшегося сегодня ограбить отделение банка «Открытие» на улице Малышева, 128, зовут Виталий Дикушин, сообщает телеграм-канал Baza. «Он зашел в отделение в 11:55 по местному времени. На голове у него был чулок, в руках — ружье и пакет с предметом, похожим на взрывное устройство. Дикушин выстрелил в стену и в камеру видеонаблюдения, после чего начал требовать все деньги из кассы»,— сообщается там. Уточняется, что взрывным устройством в пакете оказался муляж из мыла, датчика дыма, проводов и скотча. Авторы канала уточняют, что находившиеся на тот момент в зале шесть человек попытались скрутить нападавшего. Во время борьбы грабитель выстрелил в одного из них, в результате тот скончался на месте. Тем не менее, нападавшего задержали до приезда полиции.