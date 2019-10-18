Сафари с пайетками

На редкость внятным и логичным выдался третий день Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Днем — расслабленные ковбои и сафари, к вечеру — торжество гламура. Словно по сценарию, решила Ольга Михайловская.

Марка Soji Solarin из проекта Global Talents сделала акцент на родную для дизайнера Африку. Он родом из Нигерии, ребенком был вывезен в США, и проблемы black identity занимают его всерьез. Коллекция называлась Negro Cowboy. О чем она — нетрудно понять из названия. Знаковые ковбойские вещи были словно перепридуманы в сочных красках и расслабленных формах. Получилось отлично: и коллекция, и показ.

Другой участник Global Talents шведский бренд MLTV Clothing показал коллекцию под названием Episode XII, по сути базовые вещи где-то между спортом и сафари, но подверг их некоторой деконструкции, разбил на части и разбавил бельем, которое в последнее время в прямом смысле лезет наружу. Ничего сверхъестественного и сверхнового в коллекциях не было. Но обе были хорошо сделаны, грамотно выстроены, сшиты из правильных тканей и красиво собраны по цвету, а еще показаны на отличных моделях, что лишний раз продемонстрировало важность грамотного кастинга.

Коллекция эстонской марки Diana Arno была посвящена более рассудительному и рациональному сафари. Здесь все напоминало о той волне сафари, которая захлестнула моду конца 1970-х—начала 1980-х. На экране девушки в комбинезонах песочного цвета бегали среди высокой травы. Первые платья и костюмы в коллекции тоже оказались прохладного и нежного оттенка полыни. Дальше все оттенки бежевого, молочно-белого, водянисто-серого, пятна кораллово-красного и иногда золотая нить по многослойному прозрачному шифону. Высокие белые сапоги на толстом каблуке, металлические заклепки вместо пуговиц, накладные карманы — все эти характерные приметы 1980-х оказались стопроцентно узнаваемыми и очень напомнили картинки из старого эстонского журнала «Силуэт», который в те годы в Советском Союзе приравнивался к западным.

После такого бодрого начала повеяло томным ветерком гламура. То был показ коллекции Яси Миночкиной — дизайнера, еще какие-то лет пять назад обласканного модными редакторами, но постепенно скатившегося по скользкой дорожке роскоши и люкса, которые к моде порой имеют весьма опосредованное отношение.

На сей раз произошел небольшой курьез. В пресс-релизе было черным по белому на русском и английском языках написано, что коллекция вдохновлена фильмом Вуди Аллена «Манхэттен» и, в частности, гардеробом сыгравшей главную женскую роль Дайян Китон. И вот тут вышла неувязочка. Героиня Дайан Китон в фильме носит брючные костюмы с сорочками, иногда простые кардиганы, но уж точно не платья, в которых и радикальное мини, и экстремальные декольте, и прозрачный тюль с оборками, и пайетки — и все это напрочь лишено даже зачатков здоровой иронии. Зато Яся Миночкина постепенно переходит в категорию светских дизайнеров, чье место как раз оказалось вакантно на этой неделе.