Сумбур вместе с музыкой

В среду показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел несколько сумбурно. В нем было слишком много всего: от средневековых мотивов до постсоветской ностальгии. Но многолетний опыт посещения недель моды подсказывает Ольге Михайловской, что в каждом сезоне непременно выдается один такой странный день.

Для меня день начался с испанской коллекции Alvaro Mars, показанной в рамках проекта Global Talents. Поначалу казалось, что это очень красивое, но абсолютно театральное зрелище. Бархатные наряды, словно для костюмной драмы из жизни средневековых бродячих артистов, да еще под «Болеро» Равеля, под которое на моей памяти не устраивал показы только ленивый.

Однако рациональное зерно в каждом из этих диковинных костюмов безусловно было. И чуть состаренный вареный бархат, и великолепная лоскутная техника, и вполне современные практичные детали типа накладных карманов — все идеально вписывалось в современное увлечение средневековыми мотивами, которые, кстати, постоянно всплывали в моде ХХ века. И в 1930-е годы, и, затем в 1970-е, и вот сейчас снова они уже который сезон очень явно проступают в коллекциях одного из главных героев нашего времени — Джонатана Андерсона.

В этот же день была сделана прививка красоты от Arut. Дизайнер марки Арут Арустамян продемонстрировал свои творения, в которых легко читается весь Сен-Лоран последних лет — тот, что построен на архивах дома 1980-х годов с поправкой на цвет.

У Arut все вечернее, черное, блестящее: пайетки, дискоугар, красная ковровая дорожка где-нибудь неподалеку, никак не дальше Сочи.

Закончился день показом Daniil Kostyshin. Коллекция называется «21» — именно столько лет исполнилось дизайнеру накануне, и посвящена она его постсоветскому детству. На экране под «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» сменяют друг друга фотографии маленького Даниила в одежде, которую ему шила мама.

Дальше все предсказуемо: сначала мальчики в колготках и майках, потом девочка во фланелевой пижамке с пятнами зеленки на лице (все мы болели ветрянкой в детстве), мальчик в плюшевой жилетке «под леопарда», добротные тренировочные костюмы, футболки с веселеньким рисуночком и теплые непромокаемые штаны, в которых обычно наших детей выпускают кататься с горки. В финале все танцевали паровозиком под все того же сентиментального крокодила Гену.

Возможно, лет пять назад такой показ мог бы хоть у кого-то вызвать улыбку умиления — еще были относительно свежи экзерсисы Гоши Рубчинского, хотя и тогда это было уже не ново, потому что к тому времени все старшеклассники вовсю носили все эти ностальгические советские одежки. Другое дело, что при наличии дизайнерского глаза и навыка на базе всех этих умилительных вещиц можно создать новое и модное. Но это была бы уже совсем другая история.