В Екатеринбурге застрелен посетитель банка

В Екатеринбурге посетитель банка, пытавшийся дать отпор грабителю, был застрелен. Инцидент произошел сегодня на улице Малышева, 128 (там находится отделение банка «Открытие»). Как сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых, в банк ворвался мужчина с предметом, похожим на обрез двуствольного ружья и потребовал деньги. «Чтобы остаться безнаказанным и не засветиться, он открыл стрельбу по видеокамере. Один из посетителей предпринял попытку скрутить его, но, к сожалению, грабитель успел выстрелить. Храбрый мужчина от полученного ранения скончался на месте»,— сообщил полковник Горелых ИА «Интерфакс-Урал».