Россия создаст запрещенную ДРСМД ракету в ответ на испытания США

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия будет создавать вооружение, запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, действия Москвы являются симметричным ответом на испытание американской крылатой ракеты.

«Если мы создадим такие вооружения — а учитывая, что американцы уже испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету, то мы их создадим — мы не будем их размещать ни в одном регионе мира до тех пор, пока соответствующие системы американского производства не появятся в той или иной части земного шара»,— рассказал господин Лавров в интервью «Интерфаксу».

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Напомним, срок действия ДРСМД истек 2 августа 2019 года. Вашингтон и Москва отказались перезаключить договор, возложив ответственность за расторжение соглашения друг на друга. Уже 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. На следующий день две российские подлодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» в рамках учений выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам в Архангельской области и на Камчатке.

Президент РФ Владимир Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД.

О послании президента России — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».