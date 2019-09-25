Путин предложил мировым лидерам наложить мораторий на развертывание РСМД

Президент России Владимир Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), сообщает источник “Ъ”. Письмо, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По словам источника “Ъ” в МИД одной из стран Североатлантического альянса, организация посчитала предложение «нонсенсом», поскольку уверена, что Россия уже развернула такие вооружения на своей европейской части.

Напомним, 2 февраля США вышли из договора о РСМД, обвинив Россию в несоблюдении соглашения. По заявлениям Вашингтона, российские военные разрабатывали новую крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 км в нарушение договора. Москва выдвинула встречные обвинения. Договор о РСМД прекратил свое действие 2 августа.

«Призываем вас поддержать наши усилия, выступив в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия»,— говорится в письме господина Путина. Президент России добавил, что Москва осознает необходимость верификационных мер для реализации схемы моратория и со своей стороны готова «к обсуждению соответствующих технических аспектов».

Подробнее о послании российского лидера — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».