«Может вскрыться такое, что московские протесты покажутся шалостью»

Михаил Федотов покидает президентский Совет по правам человека. Официально информация пока не подтверждена, однако различные источники говорят об этом как о деле решенном. Причина отставки — возраст. Сменщиком Федотова на посту главы СПЧ СМИ называют нынешнего председателя Общественной палаты Валерия Фадеева. Он пока отказывается все это комментировать. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что при новом руководителе Совет займется исключительно социальными проблемами.

Формально все приличия соблюдены: Михаилу Александровичу исполнилось 70 лет — это предельный возраст для нахождения на госслужбе. Понятно, что российский закон, конечно же, суров, тем не менее и он допускает различные исключения. Скажем просто, если бы захотели, его бы оставили на этой должности. Чего уж там, Федотов — представитель старой правозащитной гвардии, и, в каком-то смысле, демократ первой волны. Он работал в ельцинском правительстве. Понятно, что СПЧ в его нынешнем виде мало на что мог повлиять, но это тот случай, когда вопрос важнее ответа, когда важно не молчать. Федотов именно так и поступал. И, конечно же, в нынешнюю вертикаль он давно не вписывался. Есть версия, что последней каплей стала поддержка нынешним составом СПЧ московских протестующих. Так это или нет на самом деле — неизвестно.

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Сменщиком с высокой долей вероятности будет Валерий Фадеев — человек, полностью встроенный в вертикаль: он и в «Единой России» состоит, и в «Народном Фронте», и программу «Время» в свое время вел. Сейчас возглавляет Общественную палату. В графе «достижения» на этом посту можно выделить кураторство проекта по переименованию аэропортов.

Фадеев — это конструктивный критик. Он направит правозащитную дискуссию в нужное русло, а именно: минимум политики, максимум так называемой «социалки».

Справедливости ради стоит отметить, что в этом сегменте права человека нарушаются не меньше, а то и намного больше, но тем не менее есть Навальный, требования свободных выборов, неоднозначные, скажем так, действия силовиков, разные инциденты в тюрьмах, политические заключенные, — это, конечно, тоже важно.

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Однако такая политика и эти истории часто раздуваются разными деструктивными силами. Поэтому здесь нужно быть бдительным перед тем, как докладывать президенту. Валерий Александрович здесь не подкачает, на этот счет сомневаться не приходится. Иными словами, СПЧ должен сосредоточится на следующих проблемах: обманутые дольщики, вкладчики, граждане, пострадавшие от мошенников или от недобросовестных чиновников, конечно же, далеко не первого звена, а от тех, что призывали макарошками питаться.

Не факт, что будет именно так, это всего лишь версия. Тем не менее такой вариант развития событий имеет право на жизнь. И вот здесь начинается самое интересное. Если реально погрузиться в такие проблемы, может вскрыться такое, что политика и какие-то московские протесты покажутся невинной шалостью. Как пойдет поток жалоб с мест, так и не остановится.

Как бы не получилось так, что с этим будет еще сложнее выходить к президенту — так что Фадееву не позавидуешь. Совсем непростой участок. Тем более, что нельзя просто так занять должность — здесь достижения нужны. Не последний человек все-таки.