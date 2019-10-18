Поставщик сельхозтехники не смог зарегистрировать навес в охранной зоне курского заповедника

Арбитражный суд Курской области отказал местному ООО «Дойче Аграр Группе» (занимается поставками в Россию сельхозтехники и комплектующих) в регистрации права собственности на навес в деревне 1-е Цветово Курского района. Ответчиками по иску компании выступало территориальное управление Росреестра, третьим лицом — ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный заповедник». Поставщик техники требовал признать незаконным уведомление управления Росреестра об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации права.

Причины такого решения суда пока не поясняются. Но в рамках спора заповедник встал на сторону Росреестра. Ранее регистрация недвижимости в деревне 1-е Цветово затруднялась именно нахождением территории в пределах охранной зоны заповедника. В частности, это послужило причиной отказа в согласовании строительства сервисного центра MAN возле трассы М-2, а также одной из причин отказа в возведении коттеджей вблизи деревни.

Подробнее о споре вокруг сервисного центра MAN — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин