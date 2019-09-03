MAN отгоняют от заповедника

Борьба курского Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина со строительством в охранной зоне дошла до конфликтов с бизнесом. Белгородский предприниматель Сергей Клейменов обратился в арбитражный суд с требованием обязать заповедник согласовать строительство сервисного центра MAN стоимостью 130 млн руб. возле трассы М-2. В заповеднике настаивают, что из охранной зоны исключена только сама автодорога, а на участках около нее строительство невозможно.

Арбитражный суд Курской области начал рассмотрение иска индивидуального предпринимателя Сергея Клейменова к ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный заповедник». В нем господин Клейменов просит обязать учреждение согласовать проектирование и строительство «комплекса дорожного сервиса» на участке площадью 2,7 га в деревне 1-е Цветово Курского района. Участок находится возле нескольких транспортных развязок у трассы М-2 и отходящего от нее обхода Курска в сторону Воронежа, в 5 км от южной границы облцентра.

Сергей Клейменов рассказал “Ъ-Черноземье”, что планирует построить на участке сервисный центр MAN площадью 2 тыс. кв. м. В объект он хочет вложить 130 млн руб. «Мы обращались за разрешением, нам не согласовали объект на том основании, что он входит в буферную зону. Но какой там может быть заповедник? Идет дорога М-2, рядом кладбище, везде машины ездят. Недалеко согласовано строительство крематория. Мы обращались к московским экологическим компаниям для оценки нашего проекта, и они не видят оснований для отказа», — недоумевает господин Клейменов.

Территория непосредственно заповедника отделена от спорной земли участком сельхозназначения и автодорогой. Тем не менее спорный участок входит в охранную зону, и строительство там недопустимо, отмечают в заповеднике. «Дорога там существовала очень давно, может, еще до появления заповедника. В охранной зоне запрещено именно новое строительство, и дороги не исключение: если дорожники заходят на нашу территорию, мы их штрафуем. Режим един — что для Клейменова, что для федеральной трассы», — сказал “Ъ-Черноземье” заместитель директора заповедника по охране территории Николай Малешин. По его словам, строительство крематория на соседнем участке в 1 га было согласовано администрацией учреждения в конце 2000-х годов по ряду причин: «На этом месте была свалка, которую закрыли, но не рекультивировали. Ни городские, ни областные власти ничего для этого не сделали. В итоге черные копатели добывали там металл. Кроме того, все ближе к заповеднику подбирается Южное кладбище, поэтому было решено согласовать проект крематория. Но до строительства так и не дошло: кроме забора на участке до сих пор ничего нет».

По словам Николая Малешина, природа конфликта с бизнесменом та же, что и в спорах о регистрации домов, построенных в охранной зоне учреждения. Их причиной стало ужесточение охранного режима на границах заповедника, произошедшее в 1988 году. Тогда облисполком расширил буферную зону с 1 км до 3 км от границ особо охраняемой природной территории, а также ввел обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности на территории буферной зоны. К такой деятельности отнесли и строительство домов.

Но лишь в 2018 году заповедник поставил буферную зону на кадастровый учет и перестал согласовывать ввод в эксплуатацию домов. На основании этого Росреестр отказывал в регистрации права собственности на недвижимость. Всего отказы получили около 200 жителей села Кукуевка. Районная администрация попыталась оспорить постановку охранной зоны на учет, но проиграла в суде. Теперь Курский райсуд рассматривает несколько десятков исков от жителей, добивающихся признания незаконным отказа в регистрации домов.

Партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт отмечает, что апелляция со стороны истца к фактам согласования в буферной зоне строительства других объектов (в частности, крематория) не является существенным доводом в пользу строительства сервисного центра: «Во-первых, неясна законность возможного строительства самого крематория. Во-вторых, этот условный "прецедент" может быть лишь принят судом во внимание, но не расценен как весомый аргумент в пользу заявителя. Если участок относится к территориям с ограничениями хозяйственной деятельности, то неважно, что его окружает и насколько близко к нему проходят федеральные трассы», — полагает господин Иккерт.

Тем не менее для установления всех обстоятельств дела может понадобиться проведение судебных экспертиз, считает адвокат национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко.

Олег Мухин