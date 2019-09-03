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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

MAN отгоняют от заповедника

Белгородский бизнесмен не может построить в Курской области автосервис за 130 млн рублей

Коммерсантъ (Воронеж) от

Борьба курского Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина со строительством в охранной зоне дошла до конфликтов с бизнесом. Белгородский предприниматель Сергей Клейменов обратился в арбитражный суд с требованием обязать заповедник согласовать строительство сервисного центра MAN стоимостью 130 млн руб. возле трассы М-2. В заповеднике настаивают, что из охранной зоны исключена только сама автодорога, а на участках около нее строительство невозможно.


Арбитражный суд Курской области начал рассмотрение иска индивидуального предпринимателя Сергея Клейменова к ФГБУ «Центрально-Черноземный государственный заповедник». В нем господин Клейменов просит обязать учреждение согласовать проектирование и строительство «комплекса дорожного сервиса» на участке площадью 2,7 га в деревне 1-е Цветово Курского района. Участок находится возле нескольких транспортных развязок у трассы М-2 и отходящего от нее обхода Курска в сторону Воронежа, в 5 км от южной границы облцентра.

Сергей Клейменов рассказал “Ъ-Черноземье”, что планирует построить на участке сервисный центр MAN площадью 2 тыс. кв. м. В объект он хочет вложить 130 млн руб. «Мы обращались за разрешением, нам не согласовали объект на том основании, что он входит в буферную зону. Но какой там может быть заповедник? Идет дорога М-2, рядом кладбище, везде машины ездят. Недалеко согласовано строительство крематория. Мы обращались к московским экологическим компаниям для оценки нашего проекта, и они не видят оснований для отказа», — недоумевает господин Клейменов.

Территория непосредственно заповедника отделена от спорной земли участком сельхозназначения и автодорогой. Тем не менее спорный участок входит в охранную зону, и строительство там недопустимо, отмечают в заповеднике. «Дорога там существовала очень давно, может, еще до появления заповедника. В охранной зоне запрещено именно новое строительство, и дороги не исключение: если дорожники заходят на нашу территорию, мы их штрафуем. Режим един — что для Клейменова, что для федеральной трассы», — сказал “Ъ-Черноземье” заместитель директора заповедника по охране территории Николай Малешин. По его словам, строительство крематория на соседнем участке в 1 га было согласовано администрацией учреждения в конце 2000-х годов по ряду причин: «На этом месте была свалка, которую закрыли, но не рекультивировали. Ни городские, ни областные власти ничего для этого не сделали. В итоге черные копатели добывали там металл. Кроме того, все ближе к заповеднику подбирается Южное кладбище, поэтому было решено согласовать проект крематория. Но до строительства так и не дошло: кроме забора на участке до сих пор ничего нет».

По словам Николая Малешина, природа конфликта с бизнесменом та же, что и в спорах о регистрации домов, построенных в охранной зоне учреждения. Их причиной стало ужесточение охранного режима на границах заповедника, произошедшее в 1988 году. Тогда облисполком расширил буферную зону с 1 км до 3 км от границ особо охраняемой природной территории, а также ввел обязательное согласование с заповедником любой хозяйственной деятельности на территории буферной зоны. К такой деятельности отнесли и строительство домов.

Но лишь в 2018 году заповедник поставил буферную зону на кадастровый учет и перестал согласовывать ввод в эксплуатацию домов. На основании этого Росреестр отказывал в регистрации права собственности на недвижимость. Всего отказы получили около 200 жителей села Кукуевка. Районная администрация попыталась оспорить постановку охранной зоны на учет, но проиграла в суде. Теперь Курский райсуд рассматривает несколько десятков исков от жителей, добивающихся признания незаконным отказа в регистрации домов.

Партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт отмечает, что апелляция со стороны истца к фактам согласования в буферной зоне строительства других объектов (в частности, крематория) не является существенным доводом в пользу строительства сервисного центра: «Во-первых, неясна законность возможного строительства самого крематория. Во-вторых, этот условный "прецедент" может быть лишь принят судом во внимание, но не расценен как весомый аргумент в пользу заявителя. Если участок относится к территориям с ограничениями хозяйственной деятельности, то неважно, что его окружает и насколько близко к нему проходят федеральные трассы», — полагает господин Иккерт.

Тем не менее для установления всех обстоятельств дела может понадобиться проведение судебных экспертиз, считает адвокат национальной юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко.

Олег Мухин


Как Роман Старовойт поддержал жителей Кукуевки

В апреле 2019 года врио главы Курской области Роман Старовойт включился в борьбу обладминистрации и граждан за регистрацию домов, построенных в охранной зоне Центрально-Черноземного государственного природного биосферного заповедника имени Алехина. Ранее областной суд встал на сторону учреждения...

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