Фигуристы открывают сезон

Стартующий в пятницу в Лас-Вегасе первый этап коммерческой серии Гран-при Skate America традиционно откроет большой международный сезон у сильнейших фигуристов мира. Особенностью всех грядущих соревнований станет выход на большой лед сразу трех российских юниорок, преодолевших 15-летний возрастной рубеж и получивших право соревноваться на равных со взрослыми. Невероятные умения Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, приобретенные в группе тренера Этери Тутберидзе, уже произвели фурор на предсезонных международных турнирах и серьезно поколебали позиции лидеров прежних лет, в первую очередь Алины Загитовой, Евгении Медведевой и Елизаветы Туктамышевой.

Шесть этапов нынешнего Гран-при пройдут в США, Канаде, Франции, Китае, России и Японии, а набравшие в итоге наибольшее количество очков шесть одиночников, одиночниц, спортивных и танцевальных дуэтов, которые имеют право выступить не более чем на двух этапах, встретятся в финале серии 5-8 декабря в Турине. Однако уже сейчас можно с большой долей вероятности прогнозировать декабрьскую поездку в Италию минимум трех россиянок: Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алены Косторной, чьи выступления в первой половине осени произвели революцию в женском одиночном катании. Знаменитый тренер Алексей Мишин по этому поводу заметил, что женское фигурное катание отныне и навсегда будут представлять очень худые молодые девушки, у которых инертность по длинной оси тела намного меньше, оттого и скорость вращения во время прыжков самая высокая». «Можно запретить в женском катании тройные аксели и четверные прыжки. Но это просто смешно»,— заметил Мишин в интервью NBC.

Особое место в ряду дебютанток большого льда, занимает уроженка Рязани 15-летняя Александра Трусова. На недавнем турнире в Японии она в своей произвольной программе впервые в истории женского фигурного катания исполнила четыре четырехоборотных прыжка — два тулупа, сальхов и флип, что подвластно даже не всем фигуристам-мужчинам элитного уровня, и оставила второй олимпийскую и мировую чемпионку Алину Загитову, попутно отобрав у нее мировые рекорды в оценках за произвольную программу и в сумме двух программ. И хотя не обученная ни тройному акселю, ни четырехоборотным прыжкам Загитова в новом образе Клеопатры была абсолютно безупречна, соревноваться с техничной Трусовой она могла только в компонентах, которые у юной звезды хромают пока что на обе, как говорится, ноги.

Анна Щербакова, действующая чемпионка России, имеет в своем техническом арсенале самый сложный для исполнения прыжок — четверной лутц, подкрепленный весьма, надо отметить, одухотворенным катанием. А наиболее артистичная из этой троицы Алена Косторная на прошлой неделе выиграла турнир в Финляндии с тройным акселем — прыжком, еще в прошлом сезоне считавшимся у фигуристок верхом сложности. Она уверенно обошла другую его исполнительницу экс-чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, для которой компоненты никогда не были сильной стороной.

Экс-чемпионка мира Евгения Медведева, ставшая на прошлом чемпионате планеты третьей, за полтора года тренировок у знаменитого канадского специалиста Брайана Орсера серьезного рывка в своем развитии, судя по первым выступлениям, не сделала. Правда, на тренировке в минувший понедельник она прыгнула-таки четверной сальхов, но со страховкой, так что этот факт еще требует доказательства на соревнованиях. Возможно, осознавая свои не слишком радужные перспективы в соперничестве с намного более технически оснащенной порослью и понимая, что на чемпионат Европы в ходе декабрьского национального первенства в Красноярске они могут и не отобраться в тройку, которая получит затем право выступить на январском чемпионате Европы в австрийском Граце и на мартовском чемпионате мира в Монреале (Канада), Алина Загитова и Евгения Медведева пошли на беспрецедентный для разгара спортивного сезона шаг, синхронно заключив контракты на участие в новогодних шоу Татьяны Навки и Ильи Авербуха соответственно.

Что касается зарубежных конкуренток, то самыми серьезными из них будут японки во главе с Рикой Кихирой, а вот серебряный призер прошлогоднего чемпионата Элизабет Турсынбаева из Казахстана, также владеющая четырехоборотным прыжком, недавно получила травму, и, хотя уже выступала, неизвестно, как скоро сможет выйти на прежний соревновательный уровень. Во всяком случае фигуристка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, с первого этапа Гран-при в США снялась.

Травмы и болезни выкосили из числа участников ближайших соревнований и группу известных россиян. Так, формальный лидер сборной, олимпийский медалист в команде и призер чемпионатов мира и Европы Михаил Коляда в связи с предстоящим хирургическим лечением синусита пропустит этапы Гран-при и в лучшем случае восстановится к чемпионату России. Воспитанник Валентины Чеботаревой показался на контрольных прокатах фигуристов сборной России в сентябре, но на турнирах затем уже не выступал. В его отсутствие неплохо смотрятся 20-летний Дмитрий Алиев, призер чемпионата Европы 21-летний Александр Самарин, на предсезонных турнирах уверенно демонстрировавшие самый сложный прыжок — лутц в четыре оборота, а также 32-летний ветеран Сергей Воронов. Если они справятся со всеми сложными элементами, которыми владеют, то смогут бороться и с мировыми лидерами. А таковых по-прежнему с добрый десяток во главе с японцами — двукратным олимпийским чемпионом Юзуру Ханю, оставившим свои прошлогодние программы, обладателем олимпийского серебра Семой Уно, летом в течение месяца готовившимся у Этери Тутберидзе, а также двукратным чемпионом мира американцем Натаном Ченом.

Соревнования Гран-при, а быть может, и последующие состязания пропустят бронзовые призеры чемпионата мира 2019 в парном катании Наталья Забияко и Александр Энберт. Дело в том, что партнер временно приостановил соревновательную деятельность по рекомендации кардиологов. Из предварительных протоколов на сайте Международного союза конькобежцев (ISU) исчезли, к слову, и имена победителей прошлогодних финала Гран-при и чемпионата Европы из Франции Ванессы Джеймс и Моргана Сипре. Таким образом, Евгению Тарасову и Владимира Морозова, которые под руководством олимпийского чемпиона Максима Транькова стали вторыми на прошлогодних чемпионатах Европы и мира, а к нынешнему сезону готовились в США у знаменитого специалиста Марины Зуевой, где, как считают, произвели перезагрузку, вновь ожидает соперничество с двукратными чемпионами мира Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая и другими сильными парами из этой страны. Впрочем, молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, во многом усилиями Тамары Москвиной ставшие в минувшем январе третьей парой Европы, в нынешнем сезоне, по утверждению их личного наставника Артура Минчука, намерены сделать очередной шаг вперед и по меньшей мере полноценно конкурировать с Тарасовой и Морозовым. На контрольных прокатах в сентябре впервые предстала перед публикой вновь образованная пара в составе олимпийской чемпионки 2014 года в команде Ксении Столбовой и ее нового партнера Андрея Новоселова (прежний — Федор Климов — полтора года назад завершил карьеру), но в серии Гран-при учеников Николая Морозова, пока что не имеющих рейтинга, мы не увидим. До национального чемпионата они будут набирать обороты на этапах Кубка России.

Судя по великолепной форме и таким же новым постановкам, которые серебряные призеры прошлого чемпионата мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов продемонстрировали на нескольких выигранных ими предсезонных турнирах, их цель прежняя — штурмовать европейский и мировой пьедесталы, в чем подопечным Александра Жулина активно будут мешать минимум пять-шесть не менее честолюбивых дуэтов. Это в первую очередь четырехкратные чемпионы мира из Франции Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, обладатели бронзы чемпионата мира из США Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью и второй американский дуэт Мэдисон Чок и Эван Бейтс, а также танцоры из Италии и Канады. Что касается Александры Степановой и Ивана Букина, второй российской сильной и самобытной пары призеров европейских первенств, ставших в Сайтаме четвертыми, то новых постановок воспитанников Ирины Жук и Александра Свинина до сих пор никто не видел по причине травмы спины у партнерши, из-за которой запланированные предсезонные соревнования они пропустили. Зато до их долгожданного выхода на лед в Лас-Вегасе осталось совсем чуть-чуть.

Валерия Миронова