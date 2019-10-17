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Фото: AP

Асад пообещал ответить на агрессию Турции

Сирия ответит на агрессию Турции на любой части своей территории «всеми законными способами», заявил президент Башар Асад. Это первое публичное высказывание сирийского лидера насчет турецкой военной операции.

«Мы ответим и будем противостоять во всех формах в любой точке Сирии, используя все законные средства, имеющиеся в нашем распоряжении»,— сказал господин Асад (цитата по AFP).

Напомним, ранее власти Сирии назвали действия Анкары вторжением на их территорию и согласились помочь курдским силам отразить наступление.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Цель наступления — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны»), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана.

О том, как мировое сообщество пытается противостоять военной операции Анкары,— в публикации “Ъ” «Турецкую сталь испытают на прочность».

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