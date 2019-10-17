Великобритания может выйти из ЕС 1 ноября

Саммит ЕС утвердил новое соглашение по «Брекситу». Выход Великобритании из ЕС может состояться 1 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на итоговое заявление саммита глав государств и правительств ЕС по «Брекситу».

«Европейский совет утвердил Соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза. На этой основе Европейский совет приглашает Еврокомиссию, Европарламент и Совет ЕС принять необходимые меры, чтобы это соглашение вступило в силу с 1 ноября 2019 года, чтобы гарантировать упорядоченный выход из ЕС... Европейский союз утвердил Политическую декларацию, которая определяет перспективы будущих отношений между ЕС и Великобританией. ЕС подтверждает свое намерение поддерживать с Великобританией в будущем настолько тесные отношения, насколько это будет возможно»,— говорится в документе.

О достижении нового соглашения о выходе из ЕС ранее сообщили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Председатель Еврокомиссии назвал это решение «справедливым и сбалансированным», а также порекомендовал Европейскому совету одобрить сделку.

Напомним, референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в 2016 году. Выход Соединенного Королевства из ЕС поддержали 51,9% проголосовавших. Премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку. Сменившая его Тереза Мэй достигла с ЕС соглашения о выходе Великобритании из Европейского союза, однако сделка не была одобрена британским парламентом. Весной 2019 года госпожа Мэй подала в отставку. Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон заявлял, что 31 октября Великобритания выйдет из состава ЕС, даже если соглашение с Брюсселем заключено не будет.

О том, как Борис Джонсон пытался расстаться с ЕС по своему сценарию, — в материале “Ъ”«Долгие британские проводы».