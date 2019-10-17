Памятник Даниилу Гранину откроют в середине ноября

Памятник Даниилу Гранину в Петербурге откроют 15 ноября, в рамках Петербургского международного культурного форума. Сам монумент будет установлен на Дальневосточном проспекте до конца текущего месяца.

В настоящее время над скульптурой работает ее автор — Евгений Бурков. Работа скульптора была признана победителем конкурса на лучший проект памятника.

1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина. Установку памятника Даниилу Гранину в Невском районе города около библиотеки его имени поддержала Общественная палата Петербурга.