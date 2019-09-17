Одобрен проект памятника Даниилу Гранину

Комитет по градостроительству Петербурга утвердил проект памятника Даниилу Гранину. Монумент будет размещен на Дальневосточном проспекте.

Как заявил председатель комитета Владимир Григорьев, одобрение получил доработанный проект памятника, сообщает ТАСС.

Автором скульптуры является Евгений Бурков. 1 января 2019 года исполнилось 100 лет со дня рождения Даниила Гранина.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что установку памятника Даниилу Гранину в Невском районе города около библиотеки его имени поддержала Общественная палата Петербурга.