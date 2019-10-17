Суд признал незаконной комиссию «Победы» при покупке авиабилетов онлайн

Арбитражный суд Вологодской области отказал авиакомпании «Победа» в отмене постановления Роспотребнадзора выплатить штраф 30 тыс. руб. Штраф был выписан авиакомпании за комиссию 2% при оплате билетов банковской картой онлайн.

Как следует из карточки дела, госпожа Краснова М. Н. (полное имя не указано) купила на сайте «Победы» два билета стоимостью 12 752 руб. каждый. При этом с нее взяли сбор 2% за обработку платежа, он составил 510 руб. 10 коп. Согласно действующему законодательству, запрещено устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг разные цены в зависимости от способа их оплаты. Госпожа Краснова обратилась в Роспотребнадзор, ведомство назначило наказание в виде штрафа. Авиакомпания с постановлением не согласилась и обратилась в арбитражный суд. Компания ссылалась на то, что не оказывает услуг по продаже авиабилетов, а оказывает услуги по перевозке пассажиров и багажа, а наличие комиссии за оформление и обработку платежей подтверждается договором интернет-эквайринга с Альфа-банком.

Ранее «Победа» вновь попросила Министерство транспорта исключить из Федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту. Впервые с такой просьбой авиакомпания обратилась к Минтрансу в декабре 2018 года. Двумя месяцами ранее лоукостер ввел платную регистрацию в зарубежных аэропортах (€25), оставив пассажирам возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн.

Подробнее о ситуации с ростом цен на билеты «Победы» — в материале “Ъ FM” «Цены на авиабилеты взлетят до "победного" уровня».