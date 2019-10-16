Цены на авиабилеты взлетят до «победного» уровня

В Минтрансе пообещали изучить ситуацию с повышением цен на билеты авиакомпании «Победа». 16 октября перевозчик объявил, что стоимость билетов с вылетом из зарубежных аэропортов с 28 октября вырастет в среднем на 40%. Заявление лоукостера прозвучало через неделю после того, как Мосгорсуд запретил перевозчику брать €25 за регистрацию в аэропорту с пассажиров, вылетающих из-за рубежа.

Компания решила включить эту сумму в стоимость билетов, пояснила “Ъ FM” пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова: «У нас аномально росли цены на авиатопливо, только в прошлом году стоимость поднялась на 30%. И тогда “Победа” предложила клиентам идеальное решение: регистрироваться онлайн самостоятельно при вылете из зарубежных аэропортов в Россию и не платить €25 за обслуживание.

Это мировая практика, которая позволяет стимулировать клиентов регистрироваться самостоятельно и снижать расходы компании.

Наши клиенты согласились на эти правила, и 90% не оплачивают услуги агента в аэропорту при вылете в Россию. К сожалению, Московский городской суд принял решение, что мы обязаны включить в тариф €25 для всех наших клиентов. Мы категорически против этого и считаем, что люди не должны платить за те услуги, которыми не пользуются».

На ситуацию отреагировали в Федеральной антимонопольной службе. Там сказали, что не видят причин вмешиваться в ценообразование «Победы» на зарубежных направлениях, пока авиакомпания сохраняет доступную стоимость внутрироссийских перелетов. Но в службе добавили, что «выжимание» сборов с пассажиров при регистрации на рейс идет в разрез с политикой клиентоориентированности.

Если авиакомпания продолжит повышать цены, она может утратить конкурентное преимущество, поэтому серьезно билеты не подорожают, считает главный эксперт Института экономики транспорта Высшей школы экономики Федор Борисов: «“Победа” всегда очень агрессивно ведет себя на рынке во время каких-то публичных заявлений. С одной стороны, здесь было принято решение не по нашим, а по иностранным аэропортам, то есть российский суд не учитывает специфику работы за границей. Если зарубежные лоукостеры могут оставлять тарифы, то “Победа” теперь лишена такого права. Вместе с тем российская компания находится на рынке, соответственно, если она сильно поднимет тариф, то люди перейдут к другой авиакомпании. У нас же не административное ценообразование, так что, да, “Победа”, может быть, покажет, что берет €25 за данную услугу, но какой будет сам тариф, решит, в первую очередь, рынок. Какие-то ужасные последствия вряд ли наступят».

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После объявления о повышении цен, аналитики сервиса Tutu.ru сравнили средние чеки по направлениям из Москвы в Европу на прямые рейсы «Победы» и других авиакомпаний. Как показало исследование, билеты лоукостера в среднем на треть дешевле, чем у других перевозчиков.

Кирилл Абакумов