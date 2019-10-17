«Победа» вновь попросила Минтранс разрешить платную регистрацию на рейсы

Авиакомпания «Победа» вновь попросила Министерство транспорта исключить из Федеральных авиационных правил (ФАП) обязанность авиакомпаний включать в тариф услугу регистрации клиентов в аэропорту, сообщает агентство «Москва».

Поводом к обращению авиакомпании послужило решение Мосгорсуда, удовлетворившего требование Московской межрегиональной транспортной прокуратуры об отмене платной регистрации для пассажиров «Победы» в зарубежных аэропортах. В связи с этим лоукостер объявил, что стоимость билетов с вылетом из зарубежных аэропортов с 28 октября вырастет в среднем на 40%.

«Победа» указывает, что включение стоимости регистрации в тариф приведет к повышению цен на авиабилеты для всех клиентов, включая и тех, кто не пользуется этой услугой. По данным авиакомпании, более 90% клиентов «Победы» регистрируются на рейсы самостоятельно в режиме онлайн.

Впервые с просьбой разрешить платную регистрацию в аэропортах «Победа» обратилась к Минтрансу в декабре 2018 года. Двумя месяцами ранее лоукостер ввел платную регистрацию в зарубежных аэропортах (€25), оставив пассажирам возможность бесплатно зарегистрироваться онлайн.

Подробнее о ситуации с ростом цен на билеты «Победы» — в материале “Ъ FM” «Цены на авиабилеты взлетят до "победного" уровня».