209 законопроектов за 50 дней

Новый, девятый созыв Верховной рады Украины отметил первый скромный юбилей — 50 дней с момента начала работы. За это время депутаты, большинство из которых представляют президентскую партию «Слуга народа», успели рассмотреть более двух сотен законопроектов. Законы принимались со скоростью более одного в день. По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, этот показатель тянет на национальный рекорд. Впрочем, оппозиционные депутаты не видят в таком рекорде ничего хорошего. С подробностями — корреспондент “Ъ” в Киеве Матвей Шиманов.

На свою первую сессию нынешний состав Верховной рады собрался 30 августа, но первым днем его работы считается 29 августа, когда новоизбранные депутаты пришли в здание парламента, с трибуны которого президент Владимир Зеленский призвал их работать так, чтобы заслужить себе место в учебниках истории. Тогда же он предупредил, что если вместо конструктивной работы парламентарии займутся интригами и коррупционными схемами, то он готов распустить Раду через год после начала ее работы.

Судя по скорости работы парламента, депутаты главу государства услышали. С конца августа они успели рассмотреть 209 законопроектов и придать 56 из них статус закона. В руководстве парламента считают, что это отличный темп, который депутатам стоит держать и дальше.

«Обычно первые итоги работы подводятся после 100 дней. Но Верховная рада девятого созыва живет в так называемом турборежиме, у нас фактически день за два. Поэтому и итоги работы мы подводим в два раза быстрее»,— заявил спикер Рады Андрей Разумков в видеообращении к коллегам и избирателям, записанном специально к первой «полукруглой» дате работы парламента.

В шестиминутном ролике спикер ездит на заднем сиденье служебной машины, принимает участие в совещаниях и голосованиях, показывает, как выглядит сессионный зал Рады изнутри. Все это перемежается с короткими эпизодами, снятыми в ходе заседаний парламента, и такими же короткими рассказами депутатов о своей работе и дальнейших законотворческих планах. Причем все депутаты, появляющиеся в клипе,— это представители президентской партии «Слуга народа», которой в нынешнем созыве Рады принадлежат 247 из 424 мест (списочный состав Рады — 450 человек, но сейчас вакантны места депутатов, прежде избираемых по одномандатным округам в Крыму и ряде районов Донецкой и Луганской областей).

Именно столь внушительное представительство «Слуги народа» и позволяет парламенту работать в упомянутом господином Разумковым турборежиме — имея больше 50% голосов в Раде, президентская фракция способна принимать любые законопроекты без оглядки на представителей других политических сил.

Депутаты других фракций не видят ничего хорошего в огромном числе законопроектов, рассмотренных Радой за несколько десятков дней работы.

Недовольные из фракций «Голоса» и «Европейской солидарности», используя российскую политическую лексику, даже окрестили новый состав парламента «бешеным принтером», который штампует любые документы, спущенные сверху.

А к 50-дневному юбилею девятого созыва депутат «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко записал свой видеоролик-обращение, в котором признает высокий темп работы президентской фракции, но уверяет, что пользу от этого на себе ощущают совсем немногие.

«Хочу напомнить, что “Слуги народа” обещали “конец эпохи бедности” (этот слоган был одним из основных в ходе предвыборной кампании президентской партии.— “Ъ”) для всех, а на самом деле… уменьшили платежи в бюджет для олигархов, для друзей Зеленского, которых назначили на все должности, которые только есть в этом государстве. Конечно же, для Игоря Коломойского завершилась эпоха бедности. А вот для миллионов украинцев, к сожалению, никакого конца эпохи бедности не видно»,— говорит в этом видео господин Гончаренко.

В качестве примера невыполненных обещаний президентской команды депутат от «Европейской солидарности» указал на уже внесенный в парламент и запланированный к рассмотрению в первом чтении в пятницу государственный бюджет на 2020 год.

Заложенный в нем минимальный размер пенсии — 1672 гривны (около 4,3 тыс. руб.) Тогда как реальный прожиточный минимум, по данным правительства, в сентябре этого года составил порядка 4,2 тыс. гривен (около 11 тыс. руб.).

В похожем ключе прокомментировал итоги первых 50 дней работы Рады и сопредседатель пророссийской фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Он заявил журналистам, что представители парламентского большинства забыли о своих обещаниях избирателю и действуют в интересах очень ограниченного круга людей.

«Верховная рада не была самостоятельным игроком: то, что спускали из офиса президента, за то она и голосовала. Мы не поддержали львиную долю законопроектов, потому что они не имеют ничего общего с тем, что действительно нужно людям. Принцип был такой: брать один законопроект, который должен понравиться людям,— снятие депутатской неприкосновенности, уменьшение количества депутатов и т. д., а за ними пускать “паровозом” с десяток лоббистских законодательных инициатив»,— сказал господин Бойко.

Глава партии «Голос» певец Святослав Вакарчук пошел еще дальше, сравнив свое положение руководителя находящейся в меньшинстве оппозиционной фракции с положением бойца-добровольца на фронте. В интервью «Украинской правде» он сообщил, что, как и добровольцы-военные, он не испытывает позитивных эмоций от той работы, которую должен выполнять, но и отказываться от нее не собирается.

«Считаю ли я Верховную раду лучшим местом на земле? Безусловно, нет. Например, в студии, или на концерте, или на стадионе мне точно приятнее. Но я же не шел туда за позитивными эмоциями. Я знал, куда иду, я это уже видел»,— сообщил господин Вакарчук, который в 2007 году уже избирался в парламент по спискам партии «Наша Украина» Виктора Ющенко, но менее чем через год после начала работы в Раде добровольно отказался от депутатских полномочий.

Проевропейские «Голос» и «Европейская солидарность» зачастую голосуют так же, как и находящаяся на другом конце политического спектра «Оппозиционная платформа — За жизнь». Так, все три фракции отказались поддержать внесенный президентом Зеленским проект судебной реформы, в соответствии с которым состав членов Верховного суда сокращается с 200 до 100, вводится новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей, а также сокращаются судейские зарплаты. Все три фракции в полном составе проголосовали против законопроекта во время рассмотрения его во втором чтении 16 октября.

При этом и в партии Петра Порошенко, и во фракции Юрия Бойко, и в окружении Святослава Вакарчука отказ от поддержки реформы комментировали едва ли не одними и теми же словами, заявляя, что предложенные президентом законодательные изменения направлены лишь на усиление зависимости судей от главы государства и противоречат демократическим нормам.