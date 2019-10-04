Кремль пообещал учесть доклад о падении доходов среднего класса

Кремль с большим вниманием относится к различным исследованиям, соответствующие ведомства и министерства будут учитывать их в своей работе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя доклад специалистов Высшей школы экономики (ВШЭ) о снижении реальных доходов среднего класса в России.

«Это одна из точек зрения, она заслуживает внимания. И, безусловно, наши соответствующие ведомства, министерства будут учитывать подобные точки зрения в своей работе»,— сказал господин Песков, отвечая на вопрос “Ъ FM”.

Падение среднедушевого дохода в семье при рождении ребенка, о чем также говорилось в докладе, пресс-секретарь российского лидера назвал «простой арифметикой». «Но вы знаете, что многие из этих явлений некоторое время назад были приняты во внимание и существует целый набор мер, который сейчас имплементируется и реализуется правительством для повышения доходов населения, для избавления от бедности. Работа ведется, но не все сразу»,— заявил он.

На вопрос о том, как следует оценивать работу руководства страны с учетом того, что, согласно «Стратегии-2020», средний класс в России должен составлять 50%, а составляет только 7%, господин Песков сказал, что неверно оценивать работу президента и правительства лишь по одному критерию. «По объективным и иным сложностям, безусловно, какие-то параметры в полной мере иногда не выполняются — это очевидно. Но, еще раз повторяю, это все принимается во внимание»,— подчеркнул пресс-секретарь Кремля.

О том, как российский средний класс тает, меняя потребительские привычки,— в материале “Ъ” «Не богаты, не бедны».