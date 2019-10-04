Доходы среднего класса в России продолжают падать

Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет, тогда как поляризация внутри него только усиливается, сообщил РБК, ссылаясь на доклад профессора НИУ ВШЭ Наталии Тихоновой, представленный в рамках Российско-французской научной конференции.

Согласно исследованию, в России средний класс составляет 38,2% населения, каждый десятый его представитель живет в Москве. Само же ядро среднего класса, которое отвечает всем характеристикам, составляет лишь 7% населения, или 10,3 млн россиян. Средние доходы в домохозяйствах, входящих в ядро среднего класса, составляют 47 тыс. руб.

При этом главными рисками по выпадению из среднего класса автор доклада называет рождение детей и выход на пенсию. Так, шансы войти в ядро при наличии одного несовершеннолетнего ребенка падают в полтора раза, если же детей два и более — в четыре раза.

В ближайшие годы состояние российского среднего класса будет определять политическое и экономическое развитие страны. «Ситуация со средним классом, особенно в период предстоящего электорального цикла, когда будут выборы в Госдуму, а потом и президентские выборы, будет во многом определять вектор развития страны и коридор возможностей ее развития — и не только в политической области, но и в экономический области»,— заключает профессор.

Напомним, к середине 2019 года средний класс в России сократился до минимума за 15 лет.

О том, как российский средний класс тает, меняя потребительские привычки, читайте в материале “Ъ” «Не богаты, не бедны».