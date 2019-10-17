Названы лауреаты премии Станиславского

Лауреатов 24-й международной театральной премии Станиславского объявили на пресс-конференции в московском отеле «Балчуг-Кемпински». Премию в номинации «Театральная педагогика» посмертно присудили режиссеру Дмитрию Брусникину. Событием сезона назвали постановку «Барокко» Кирилла Серебренникова, эту премию вручат всему коллективу «Гоголь-центра», сообщает «РИА Новости».

Международная премия Станиславского вручается с 1995 года и является одной из самых авторитетных в области театрального искусства. Эта награда вручается актерам, режиссерам, организаторам дела, педагогам. Церемония вручения 24-й премии состоится 25 ноября.

Лауреатами премии также стали:

лучшая мужская роль — Тимофей Трибунцев;

лучшая женская роль — Лаура Пицхелаури;

лучшее художественное решение — Сергей Якунин;

за вклад в развитие актерского искусства — Анна Петрова;

в номинации театрального дела — Давид Смелянский и Софья Апфельбаум;

лучший театральный критик — Елизавета Суриц;

за вклад в развитие российского театра — Роман Виктюк и Александр Ширвиндт;

за вклад в развитие мирового театра — Том Стоппард и Джуди Денч (Великобритания);

в номинации «Перспектива» — Олег Долин и Евгения Сафонова.

В состав судейской коллегии в нынешнем году вошли: режиссеры Юрий Бутусов, Евгений Писарев и Марина Брусникина, доктор искусствоведения Видмантас Силюнас, актеры Людмила Максакова, Валерий Баринов, Игорь Гордин, вице-президент Международного фонда Станиславского Зейнаб Сеид-Заде.

Актер, режиссер и театральный педагог Дмитрий Брусникин, ставший лауреатом, умер 9 августа в возрасте 60 лет. Он был профессором Школы-студии МХАТ. В 1993 году Дмитрий Брусникин получил звание заслуженного артиста России, в 2009-м — заслуженного деятеля искусств. Под его руководством была создана независимая труппа «Мастерская Брусникина», состоящая из его студентов и выпускников. После смерти Дмитрия Брусникина художественным руководителем театра «Практика» стала его вдова Марина.

Подробнее о жизни и заслугах Дмитрия Брусникина — в публикации “Ъ”.