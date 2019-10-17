Суд признал виновной экс-главу Тагилбанка в растрате и злоупотреблениях

Суд Ленинского района Нижнего Тагила прекратил уголовное дело в отношении бывшего предправления «Тагилбанка» Ларисы Пестовой, обвиняемой в злоупотреблении служебными полномочиями, а также в присвоении или растрате, в связи с назначением штрафа. Ей присудили выплатить 50 тыс. руб.

По данным TagilCity.ru, суд признал, что госпожа Пестова совершила преступление, но она впервые привлекается к уголовной ответственности и возместила ущерб в размере 1,89 млн руб.

Уголовные дела были возбуждены по заявлениям временной администрации банка (состоит из представителей АСВ). В июле 2018 года полиция возбудила уголовное дело по факту хищений денег учреждения под видом заключения сделки купли-продажи недвижимого имущества банка в 2018 году. По данному эпизоду был причинен ущерб в 2 млн руб.

Напомним, летом 2018 года Центробанк отозвал лицензию Тагилбанка за плохое финансовое состояние и завышение стоимости активов. 1 августа 2018 года уральский банк Сбербанка начал прием заявлений на страховые выплаты вкладчикам Тагилбанка. В начале октября 2018 года Тагилбанк был признан банкротом. Кроме этого, специалисты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) провели инвентаризацию имущества банка и выявили недостачу на общую сумму 10,5 млн руб. Сейчас его главный офис банка в Тагиле продается за 304 млн руб.