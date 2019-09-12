Главный офис Тагилбанка выставили на торги за 304,8 млн рублей

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) началась распродажа имущества лишенного лицензии Тагилбанка, говорится в сообщении Агенства по страхованию вкладов (АСВ). Собственность банка разделили на 53 лота. Торги начнутся 14 октября, заявки на участие в аукционах принимаются до 9 октября.

Начальная цена главного офиса банка на Ломоносова, 2а — 304,8 млн руб. В здании десять этажей, его общая площадь — 8,6 тыс. кв. м. На территории также есть земельный участок площадью 6,7 тыc. кв. м. Кроме того, на продажу выставлены другие объекты недвижимости, автомобили, банкоматы, сортировщики банкнот и офисная мебель, а также товарный знак банка, оцененный в 48,5 тыс. руб.

В июле 2018 года Центробанк отозвал лицензию у Тагилбанка за убыточную деятельность и завышение стоимости активов. В октябре прошлого года Арбитражный суд Свердловской области признал Тагилбанк банкротом. В марте 2019 года депутат Госдумы Алексей Балыбердин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить расходование средств конкурсной массы банка. К нему обратились пострадавшие вкладчики и кредиторы, которые утверждают, что у АСВ не было обоснованного плана по проведению процедуры конкурсного производства.