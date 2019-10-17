Бортников: США помогли ФСБ предотвратить теракты в России

США и Россия продолжают сотрудничество по предотвращению и расследованию терактов, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. Недавно американские партнеры предоставили России информацию о готовящихся на ее территории атаках, рассказал он. О подробностях предупрежденного теракта господин Бортников рассказывать не стал.

«Совсем недавно американцы нам также предоставили информацию в отношении конкретных лиц, планов осуществления атак на территории нашей страны»,— сказал господин Бортников журналистам по итогам прошедшего в Сочи совещания руководителей спецслужб государств-партнеров ФСБ (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил, что ранее Россия помогала США расследовать теракт во время Бостонского марафона, а американцы предупредили о готовящемся теракте в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Накануне Александр Бортников сообщил, что за последние десять месяцев в России предотвратили 39 терактов и ликвидировали 49 террористических ячеек.

Напомним, в сентябре в Москве была раскрыта сеть из трех десятков человек, финансировавших боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Подробнее о раскрытой сети читайте в публикации “Ъ” «Деньги для террористов собирали и растрачивали».