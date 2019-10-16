ФСБ отчиталась о предотвращении 39 терактов в 2019 году

За последние десять месяцев в России предотвратили 39 террористических актов и ликвидировали 49 террористических ячеек, сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, выступая в среду в Сочи на открытии 18-го совещания руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов государств-партнеров ФСБ.

Также с начала 2019 года 32 боевика были нейтрализованы, а практически 700 задержаны, 22 из которых были склонены к отказу от террористической деятельности. По данным ФСБ, около 5,5 тыс. россиян выехали воевать в горячие точки в рядах террористических организаций. Всего, по словам господина Бортникова, только в текущем году в результате терактов в мире погибли или пострадали около 7 тыс. человек.

Также директор ФСБ сообщил, что для финансирования своей деятельности террористические организации получают средства от игры на фондовых рынках и вложений в недвижимость через подставные фирмы.

Напомним, месяцем ранее в Москве была раскрыта сеть из трех десятков человек, финансировавших боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Подробнее о раскрытой сети — в материале “Ъ” «Деньги для террористов собирали и растрачивали».