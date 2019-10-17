Раскаялись, но убийство не признали

Ленинский райсуд Екатеринбурга взял под арест до 11 декабря трех фигурантов по уголовному делу об убийстве молодой матери Ксении Каторгиной. Все они оказались жителями Копейска (Челябинская область), которые изначально планировали убить автовладелицу, а ее машину продать перекупщикам. Впрочем, фигуранты признали свою вину лишь частично – они не отрицают, что задумали разбойное нападение, но убийство отрицают.

Судья Ленинского райсуда Екатеринбурга Юлия Лобанова удовлетворила ходатайство следователей первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области об аресте на 1 месяц и 27 дней трех жителей Копейска (Челябинская область) – 42-летнего автослесаря Марата Ахметвалиева, работающего водителем такси, 29-летнего слесаря-моториста Михаила Федоровича и 31-летней безработной Екатерины Меньшиковой. Все они обвиняются в убийстве екатеринбурженки Ксении Каторгиной (ч.2 ст.105 УК РФ) и разбое с причинением тяжкого вреда здоровью (ч.4 ст.162 УК РФ).

Напомним, 27-летняя Ксения Каторгина пропала вечером 10 октября. Она поехала с работы в Березовске (пригород Екатеринбурга) на своем автомобиле Audi Q5 в Орджоникидзевский район Екатеринбурга на встречу с потенциальными покупателями своего автомобиля. После этого девушка не выходила на связь. На ее поиски выходили наряды гарнизона полиции Свердловской области и волонтеры поисковых отрядов. Вечером 11 октября автомобиль нашли у перекупщиков в Челябинске, по их словам, машину им привезли цыгане. В этот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве. В итоге уже ночью 14 октября сыщикам березовского уголовного розыска удалось установить и задержать одного из фигурантов дела – таксиста Марата Ахметвалиева. Утром 15 октября был задержан Михаил Федорович. Он единственный оказался на суде без паспорта – по его словам, оперативники не взяли у него дома барсетку с документами, поэтому его личность устанавливали с его слов. Оказалось, что в 2010 году он был осужден в Копейске за разбой и вышел на свободу в 2017 году. Вечером 15 октября задержана была и Екатерина Меньшикова.

В это время оперативники уже нашли тело погибшей девушки. Убийцы скинули его в канализационный коллектор в частном секторе Уралмаша. В ходе судебно-медицинской экспертизы было установлено, что погибшую пытались удушить, а после этого нанесли колотые раны ножом.

Как установили следователи СКР, обвиняемые под видом покупателей сели в машину жертвы. При этом на переднем сидении сидела Екатерина Меньшикова, разыгрывающая из себя покупательницу, а ее спутники сели сзади. Сейчас следствие устанавливает, кто конкретно и как именно участвовал в убийстве девушки. Кроме того, подчеркивают в региональном управлении СКР, следователи и оперативники МВД проверяют фигурантов на причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны. По данным ГУ МВД по Челябинской области, все трое обвиняемых на данный момент находится в федеральном розыске по уголовному делу о вымогательстве (ст.163 УК РФ). «Дело находится в производстве следователей отдела МВД в Копейске. Вопрос об объединении дел еще не поднимался. Это будут решать следователи, либо прокуратура»,— пояснили «Ъ-Урал» в региональном полицейском главке.

Защитники обвиняемых, назначенные судом, от общения с прессой воздержались. Сами фигуранты от прессы прятались. О своем раскаянии заявил лишь Михаил Федорович, когда его проводили мимо журналистов. Однако на процессе он одним из первых требовал удаления из зала прессы. Старший помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Алексей Мартынов пояснил, что все трое сразу после задержания не стали отрицать причастность к разбою, однако не признают, обвинение в убийстве. «На данный момент никаких данных о других эпизодах в материалах дела нет. Вопрос о досудебном соглашении с кем-либо из обвиняемых не поднимался, да и вряд ли будет, учитывая общественный резонанс дела»,— пояснил он.

Игорь Лесовских