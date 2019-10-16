Военная тема с кружевной изнанкой

Вчера в Манеже стартовала очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. К новому сезону весна-лето-2020 неделя словно сбросила пару десятков лет. Похорошела, подтянулась, помолодела. Причем в буквальном смысле.

В расписании больше нет ни любимца звезд Игоря Гуляева, с его шубами, шляпами, воланами и оборками; нет светского дизайнера Беллы Потемкиной, на шоу которой пела Ольга Бузова; как нет и многих других не менее светских дизайнеров, имена которых помнят порой лишь подружки и светские хроникеры; нет и бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши», а ныне дизайнера и знатного директора Музея моды Оксаны Федоровой. Зато в расписании много молодых и совсем новых имен, а еще десяток иностранных имен, и это начинающие дизайнеры со всего мира, отобранные международным экспертным советом для показа в Москве в рамках программы Global Talents.

В первый же день прошел показ дипломных коллекций Британской высшей школы дизайна. Некоторые выглядели, как ни странно, слишком практично, некоторые слишком ушибленными стилем Демны Гвасалии, но в целом все стало живее и смелее по цвету, форме, деталям и, главное, по смыслу.

Дальше была экологически-осознанная коллекция Ksenia Gerts: сшитые из фабричных остатков ткани плащи, куртки, брюки — явно очень практичные, непродуваемые, непромокаемые, но немножко слишком «походные» и слишком серьезные.

Коллекция аргентинской марки Chain, чья коллекция показывалась в рамках проекта Global Talents, выглядела просто и свежо, как простой грубый хлопок, из которого она была сшита. Вещи, лаконичным и практичным кроем напоминающие рабочую одежду, простые робы, шорты, рубахи нараспашку, свободные куртки с отложными воротниками, и все это словно тронуто краской желтой, розовой голубой, как будто след от цветочной пыльцы остался.

Litichevskaya из тех же Global Talents — очень симпатичная коллекция, и да, эта фамилия знакома всем любителям и ценителям постсоветского искусства. Но дело не в этом.

Коллекция как раз про те самые 1980-е, увиденные глазами человека, рожденного в 1990-е.

Брюки-бананы и двухцветные комбинезоны, аппликации в виде звезд и ракет, словно вырезанные из цветного картона на уроке труда, яркие контрастные молнии, пуговицы, кнопки, огромные накладные карманы — узнаваемые приметы позднесоветского детства и отрочества. Сделано внятно, логично, без лишних сантиментов, но и без социального пафоса. Сказывается немецкая школа, из которой вышел дизайнер.

И наконец, и в самом деле отличная коллекция марки Odor, дизайнера которой Никиту Калмыкова прогрессивная модная общественность уже успела полюбить за тонкий романтизм и ностальгические настроения. Он и действительно сшил первую коллекцию из кружев, найденных в реальном бабушкином сундуке, ну а если даже это всего лишь легенда, то, безусловно, очень красивая. Но самое главное, что одежду, причем преимущественно мужскую, он тоже делает замечательную.

На сей раз он столкнул две на первый взгляд конфликтные темы — брутальное милитари и нежное белье.

И когда на заставке перед началом коллекции на заднике пошли кадры военной хроники, показалось, что есть опасность спекуляции вечными темами. Но все не просто обошлось, а обернулось абсолютно не слезливой, а очень современной, точной и тонкой работой, в которой кружево спрятано за слоями прозрачного шелка, которые словно защищают его от умильных взглядов и гасят его красоту. Блузы с кружевными спинками похожи на старинное мужское белье, а шорты — на ностальгические семейные трусы, полосатые брюки — на дедовские пижамные штаны, зеленый комбинезон выглядит военным трофеем, вечернее платье напоминает шелковый пеньюар, чудом переживший тяжелые военные времена.

Ольга Михайловская