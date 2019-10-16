Военная тема с кружевной изнанкой

Вчера в Манеже стартовала очередная Mercedes-Benz Fashion Week Russia. К новому сезону весна-лето-2020 неделя словно сбросила пару десятков лет. Похорошела, подтянулась, помолодела. Причем в буквальном смысле.
В расписании больше нет ни любимца звезд Игоря Гуляева, с его шубами, шляпами, воланами и оборками; нет светского дизайнера Беллы Потемкиной, на шоу которой пела Ольга Бузова; как нет и многих других не менее светских дизайнеров, имена которых помнят порой лишь подружки и светские хроникеры; нет и бывшей ведущей «Спокойной ночи, малыши», а ныне дизайнера и знатного директора Музея моды Оксаны Федоровой. Зато в расписании много молодых и совсем новых имен, а еще десяток иностранных имен, и это начинающие дизайнеры со всего мира, отобранные международным экспертным советом для показа в Москве в рамках программы Global Talents.
В первый же день прошел показ дипломных коллекций Британской высшей школы дизайна. Некоторые выглядели, как ни странно, слишком практично, некоторые слишком ушибленными стилем Демны Гвасалии, но в целом все стало живее и смелее по цвету, форме, деталям и, главное, по смыслу.
Дальше была экологически-осознанная коллекция Ksenia Gerts: сшитые из фабричных остатков ткани плащи, куртки, брюки — явно очень практичные, непродуваемые, непромокаемые, но немножко слишком «походные» и слишком серьезные.
Коллекция аргентинской марки Chain, чья коллекция показывалась в рамках проекта Global Talents, выглядела просто и свежо, как простой грубый хлопок, из которого она была сшита. Вещи, лаконичным и практичным кроем напоминающие рабочую одежду, простые робы, шорты, рубахи нараспашку, свободные куртки с отложными воротниками, и все это словно тронуто краской желтой, розовой голубой, как будто след от цветочной пыльцы остался.
Litichevskaya из тех же Global Talents — очень симпатичная коллекция, и да, эта фамилия знакома всем любителям и ценителям постсоветского искусства. Но дело не в этом.
Брюки-бананы и двухцветные комбинезоны, аппликации в виде звезд и ракет, словно вырезанные из цветного картона на уроке труда, яркие контрастные молнии, пуговицы, кнопки, огромные накладные карманы — узнаваемые приметы позднесоветского детства и отрочества. Сделано внятно, логично, без лишних сантиментов, но и без социального пафоса. Сказывается немецкая школа, из которой вышел дизайнер.
И наконец, и в самом деле отличная коллекция марки Odor, дизайнера которой Никиту Калмыкова прогрессивная модная общественность уже успела полюбить за тонкий романтизм и ностальгические настроения. Он и действительно сшил первую коллекцию из кружев, найденных в реальном бабушкином сундуке, ну а если даже это всего лишь легенда, то, безусловно, очень красивая. Но самое главное, что одежду, причем преимущественно мужскую, он тоже делает замечательную.
И когда на заставке перед началом коллекции на заднике пошли кадры военной хроники, показалось, что есть опасность спекуляции вечными темами. Но все не просто обошлось, а обернулось абсолютно не слезливой, а очень современной, точной и тонкой работой, в которой кружево спрятано за слоями прозрачного шелка, которые словно защищают его от умильных взглядов и гасят его красоту. Блузы с кружевными спинками похожи на старинное мужское белье, а шорты — на ностальгические семейные трусы, полосатые брюки — на дедовские пижамные штаны, зеленый комбинезон выглядит военным трофеем, вечернее платье напоминает шелковый пеньюар, чудом переживший тяжелые военные времена.
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