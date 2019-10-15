Глава ФАС подтвердил возбуждение уголовного дела в отношении Бориса Дубровского

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев в ходе рабочей поездки в Крым подтвердил журналистам факт расследования уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. По его словам, дело возбуждено по материалам проверки Федеральной антимонопольной службы России.

«Насколько я знаю, уголовное дело возбуждено. Насколько я могу знать, оно активно расследуется»,- цитирует слова господина Артемьева ТАСС.

Информация о возбуждении уголовного дела в отношении Бориса Дубровского появилась 13 октября: адвокат Игорь Трунов рассказал ТАСС, что экс-губернатора подозревают в злоупотреблении полномочиями с ущербом в 20 млрд руб. Правоохранительные органы пока не комментируют эту информацию.